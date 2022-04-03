港學者示警 變種XE傳播率更強 較Omicron高一成
港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌2日上午在香港商業電台節目中表示，今年1月至今，英國已發現約700例Omicron新變種病毒「XE」感染個案。初步看，新變種病毒傳播率較原本的Omicron高一成，世界衛生組織正在關注中。但他強調，接種疫苗仍能避免感染後出現重症，港府下周也將開會討論是否施打第四劑疫苗。
文匯報指出，針對英國發現Omicron BA.1和BA.2的新型重組變異病毒株「XE」，有香港民眾擔心，香港1日起解除針對英國等九國的「禁飛令」後，恐導致新變種病毒入侵。
對此，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君在1日記者會上透露，香港大學今年2月初曾在機場發現兩名抵港旅客帶有「XE」病毒株，但暫未發現流入社區。不過，香港大學之後澄清，這兩例確診個案並非感染「XE」病毒株。
許樹昌也表示，這兩名旅客是由德國經荷蘭來到香港，病毒基因並非與「XE」病毒株一模一樣。在英國發現的約700例新病毒株感染個案，相關病例發病時間短，感染後的嚴重程度應該不會增加，但傳播率較Omicron高一成。
他認為，新重組的病毒株仍「未成氣候」，但要密切留意，目前的疫苗仍能有效防禦新病毒株，呼籲香港市民盡快接種。
許樹昌指出，雖然香港近期每日新增確診數回落，但他擔心復活節公眾假期（4月15日至18日）人流增加、人群聚集會引起疫情再度反彈。他指出，不同大學的模型推算，香港確診個案本月底有機會降至三位數，屆時若每天確診仍維持一段時間沒有出現回落趨勢，可能要考慮進行全民檢測。
他表示，接種第三劑疫苗一段時間後抗體就會下降，香港科學委員會下周將開會討論接種第四劑疫苗的安排，預期將會優先開放年長者接種，與第三劑的間隔時間為三至六個月。
許樹昌認為，香港要在今年中放寬「口罩令」的機會很低，但如果下半年有針對變種病毒的第二代疫苗推出，年底或許就可以考慮放寬防疫限制。
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