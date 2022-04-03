港學者示警 變種XE傳播率更強 較Omicron高一成

港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指變種XE傳播率，較Omicron高一成。圖為香港國際機場工作人員引導入境旅客搭乘專屬巴士前往隔離酒店。（美聯社）

港府專家顧問、香港 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌2日上午在香港商業電台節目中表示，今年1月至今，英國已發現約700例Omicron新變種病毒 「XE」感染個案。初步看，新變種病毒傳播率較原本的Omicron高一成，世界衛生組織正在關注中。但他強調，接種疫苗 仍能避免感染後出現重症，港府下周也將開會討論是否施打第四劑疫苗。

文匯報指出，針對英國發現Omicron BA.1和BA.2的新型重組變異病毒株「XE」，有香港民眾擔心，香港1日起解除針對英國等九國的「禁飛令」後，恐導致新變種病毒入侵。

對此，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君在1日記者會上透露，香港大學今年2月初曾在機場發現兩名抵港旅客帶有「XE」病毒株，但暫未發現流入社區。不過，香港大學之後澄清，這兩例確診個案並非感染「XE」病毒株。

許樹昌也表示，這兩名旅客是由德國經荷蘭來到香港，病毒基因並非與「XE」病毒株一模一樣。在英國發現的約700例新病毒株感染個案，相關病例發病時間短，感染後的嚴重程度應該不會增加，但傳播率較Omicron高一成。

他認為，新重組的病毒株仍「未成氣候」，但要密切留意，目前的疫苗仍能有效防禦新病毒株，呼籲香港市民盡快接種。

許樹昌指出，雖然香港近期每日新增確診數回落，但他擔心復活節公眾假期（4月15日至18日）人流增加、人群聚集會引起疫情再度反彈。他指出，不同大學的模型推算，香港確診個案本月底有機會降至三位數，屆時若每天確診仍維持一段時間沒有出現回落趨勢，可能要考慮進行全民檢測。

他表示，接種第三劑疫苗一段時間後抗體就會下降，香港科學委員會下周將開會討論接種第四劑疫苗的安排，預期將會優先開放年長者接種，與第三劑的間隔時間為三至六個月。

許樹昌認為，香港要在今年中放寬「口罩令」的機會很低，但如果下半年有針對變種病毒的第二代疫苗推出，年底或許就可以考慮放寬防疫限制。