清明「雲祭掃」 港人疫下網上祭拜追思

受到疫情反彈影響，掃墓人潮變少了。圖為荃灣華人永遠墳場。（中通社）

今年受疫情 反彈影響，返鄉掃墓之路受困，而「雲祭掃」成為今年清明不一樣的打開方式。有港人在香港 家裡開家庭追思會，也有透過網上拜祭懷念，更有透過網路直播代客祭掃等方式緬懷故人遙寄哀思。

大公報報導，祖籍僑鄉江門恩平的港人老林表示，返鄉拜山是不少港人及華僑一年一度的傳統大事，近期香港新冠疫情嚴重，粵港口岸仍未恢復常態化通關，加上自己年紀也大了，因此今年清明拜山自己依然選擇寄錢給鄉下親友代祭。

「但今年跟去年不同的是，除了由鄉下親友買祭品到墓地代祭外，還透過微信 視頻連線直播。」老林稱，雖然隔著視頻屏幕，但可以逐個看到祖先親人的墓地，也似乎聞到整理掃墓後的草莖清香。

按老林鄉下的清明習俗，掃墓時，親友攜帶酒食果品、紙錢等物品前往鄉村附近的山上墓地，將食物供祭在親人墳前，再將紙錢焚化，為墳墓培新土，折幾支新枝，然後行禮祭拜。雖然今年只能「雲祭掃」，但老林仍對這一幕幕記憶猶新。

令老林驚喜的是，今年鄉下清明掃墓，原本需要點燃的炮仗改為手持禮炮，更加生態環保。而且，家族裡多戶原本各自準備祭品，現在都精簡為集中一體的祭品，攀比之風大減。

據報導，受疫情影響，更多綠色環保的「雲祭掃」方式也越來越被港人及海外華僑接受。港青阿天今年通過「指尖」寄託哀思，「打開手機或電腦，就可以進入網路虛擬墓園祭掃表達思念」。現在很多內地城市都開通「雲祭掃」，逝者家屬可以自主訪問，線上寫下紀念文字、添加親人照片、上傳短視頻、敬獻虛擬用品，還能微信分享、彈幕（網路用語，指在網路上觀看視頻彈出的評論性字幕）追思。

「『雲祭掃』逐漸成為清明新風尚。」廣東民政部門有關負責人表示，網路祭掃雖然是疫情期間推出的便民服務，但符合綠色文明的現代殯葬發展理念和改革方向，也是移風易俗的良好舉措。據了解，目前內地民政等相關部門在流程設計、緬懷氛圍上進一步完善「雲祭掃」服務，讓更有「人情味」的網路祭掃能普遍為大家接受，促使新興綠色祭掃之風得以延續。