我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

清明「雲祭掃」 港人疫下網上祭拜追思

香港新聞組／香港3日電
受到疫情反彈影響，掃墓人潮變少了。圖為荃灣華人永遠墳場。（中通社）
受到疫情反彈影響，掃墓人潮變少了。圖為荃灣華人永遠墳場。（中通社）

今年受疫情反彈影響，返鄉掃墓之路受困，而「雲祭掃」成為今年清明不一樣的打開方式。有港人在香港家裡開家庭追思會，也有透過網上拜祭懷念，更有透過網路直播代客祭掃等方式緬懷故人遙寄哀思。

大公報報導，祖籍僑鄉江門恩平的港人老林表示，返鄉拜山是不少港人及華僑一年一度的傳統大事，近期香港新冠疫情嚴重，粵港口岸仍未恢復常態化通關，加上自己年紀也大了，因此今年清明拜山自己依然選擇寄錢給鄉下親友代祭。

「但今年跟去年不同的是，除了由鄉下親友買祭品到墓地代祭外，還透過微信視頻連線直播。」老林稱，雖然隔著視頻屏幕，但可以逐個看到祖先親人的墓地，也似乎聞到整理掃墓後的草莖清香。

按老林鄉下的清明習俗，掃墓時，親友攜帶酒食果品、紙錢等物品前往鄉村附近的山上墓地，將食物供祭在親人墳前，再將紙錢焚化，為墳墓培新土，折幾支新枝，然後行禮祭拜。雖然今年只能「雲祭掃」，但老林仍對這一幕幕記憶猶新。

令老林驚喜的是，今年鄉下清明掃墓，原本需要點燃的炮仗改為手持禮炮，更加生態環保。而且，家族裡多戶原本各自準備祭品，現在都精簡為集中一體的祭品，攀比之風大減。

據報導，受疫情影響，更多綠色環保的「雲祭掃」方式也越來越被港人及海外華僑接受。港青阿天今年通過「指尖」寄託哀思，「打開手機或電腦，就可以進入網路虛擬墓園祭掃表達思念」。現在很多內地城市都開通「雲祭掃」，逝者家屬可以自主訪問，線上寫下紀念文字、添加親人照片、上傳短視頻、敬獻虛擬用品，還能微信分享、彈幕（網路用語，指在網路上觀看視頻彈出的評論性字幕）追思。

「『雲祭掃』逐漸成為清明新風尚。」廣東民政部門有關負責人表示，網路祭掃雖然是疫情期間推出的便民服務，但符合綠色文明的現代殯葬發展理念和改革方向，也是移風易俗的良好舉措。據了解，目前內地民政等相關部門在流程設計、緬懷氛圍上進一步完善「雲祭掃」服務，讓更有「人情味」的網路祭掃能普遍為大家接受，促使新興綠色祭掃之風得以延續。

疫情 微信 香港

上一則

東盟4外長拒美邀約改訪中 美印太戰略警訊

下一則

參與調查東航事故 美運安會7人小組抵中

延伸閱讀

清明掃墓前夕 中國官方：要嚴防活人被祭拜

清明掃墓前夕 中國官方：要嚴防活人被祭拜
清明節慎終追遠 掃墓禁忌、轉運法一次看

清明節慎終追遠 掃墓禁忌、轉運法一次看
群聚連環爆…桃園電商案已22例 台中婚宴案續延燒

群聚連環爆…桃園電商案已22例 台中婚宴案續延燒
「按摩一番」新增中國跨境支付系統 接受微信、支付寶及銀聯支付

「按摩一番」新增中國跨境支付系統 接受微信、支付寶及銀聯支付

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化