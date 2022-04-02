受累內地、香港疫情升溫 澳門3月博彩毛收入跌逾5成

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

受累內地、香港疫情 升溫，澳門 博彩監察協調局1日公布今年3月數據，澳門3月博彩毛收入錄得36.72億澳門元（約4.5億美元），按月跌52.6%，按年跌55.8%，與預期相若，但金額是2020年9月以來最低。總結今年第一季，澳門季度博彩收入177.74億門元，按年下跌24.8%。

另外，香港經濟日報報導，太陽城集團發公告指，董事會決定由4月1日起終止集團旅遊相關業務，有關業務占集團截至2021年12月31日止年度持續經營業務的總收入約12.6%。

太陽城集團指，終止旅遊相關業務主因太陽城博彩中介自2021年12月1日起未能向集團提供酒店住宿產品、集團的飛機已於2021年12月30日出售，以及疫情持續對旅遊業務造成負面影響。

此外，另據信報報導，澳門行政會完成討論《娛樂場幸運博彩經營業務制度》(《博彩法》)法律草案，有關法案將送立法會審議。法案旨在訂定承批公司、博彩中介、合作人及管理公司的業務規範，制定完善的資格審查機制，明確受監管主體之間的義務和責任，使博彩行業更健康有序地經營和運作，以及預防各種不法行為的出現。

法案的主要內容包括：訂定承批公司、博彩中介、合作人及管理公司從事業務的條件；規定博彩中介及管理公司僅可向一間承批公司提供服務，且其合同須經政府核准，以更有利於監管；明確刑事及行政違法行為。法案對不法接受存款罪及拒絕履行法案所規定的合作義務等違法行為作出刑事處罰，同時明確各違法主體的行政處罰，並訂定關閉幸運博彩區、禁止從事業務等附加處罰，以提升違法行為的阻嚇性。

法案生效前已發出的博彩中介准照繼續有效直至有效期屆滿為止，並僅自其提出續期申請時方適用法案所規定的要件，以減低對利害關係人的影響；另外，法案生效前已獲許可的合作人，須於90日內提出許可的申請，在申請期間仍可繼續經營業務。