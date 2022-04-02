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「解禁」首日花5小時機場檢測 留英港生：終於回家了

香港新聞組／香港2日電
隨著第五波疫情放緩，被禁航機到香港的九個國家1日解禁，香港居民可返回香港。（中新社）
隨著第五波疫情放緩，被禁航機到香港的九個國家1日解禁，香港居民可返回香港。（中新社）

香港昨天新增5823人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），單日確診，連續7日少於1萬宗，並跌破6000宗水平。香港昨日起撤銷九個國家航班抵港禁飛令，主要是從英國、菲律賓返港的港人，或到港工作的外傭。有抵港人士表示，在機場進行核酸檢測需時至少四個鐘頭，取得陰性結果才獲放行，等候過程疲累又肚餓，但因滯留外地多時，能返港感到高興。

香港昨天新增5823人確診，單日確診連續7天少於1萬宗，並跌破6000宗水平。

大公報報導，昨日有26班抵港航班，約2000乘客，其中4班機來自禁飛區，包括一班由英國倫敦希思羅出發航班，及3班由菲律賓馬尼拉出發的航班。首班抵港航機由馬尼拉來港，乘客於上午約11時步出抵港大堂，大多是外傭，她們說不擔心香港疫情，只希望工作賺錢養家。外傭Ruth表示，在港工作30年，舊僱主再聘用她，故決定來港，惟因簽證及航班熔斷機制問題延遲了半年，到港後感開心和雀躍。

在馬尼拉留學的港人Giselle說，去年12月已計畫回港，但受航班熔斷機制影響延遲行程，一度感焦慮，過程中不斷取消預訂航班和檢疫酒店，退款困難，現在終於可以回港，與三年未見親人團聚，感到非常高興。

有留學英國的港生抵港後表示，花近五小時才完成健康申報及檢測感疲倦，但可回港與家人團聚感高興，她明白港府熔斷是為了防止病毒輸入，希望香港不會再有下一波疫情。

有在英國探親後滯留當地的港人說，本來已飛往泰國轉機，得知取消禁飛令後，再回到英國乘搭直航機，花費過萬港元（逾1280美元）。香港檢疫酒店房間難預約，滯留英國的港人趙先生說，上月底搶到4月1日直航返港機票，但臨上機前仍預約不到酒店，被迫取消機位，「多間檢疫酒店的預訂情況更是排到7月才有房間供應」。

香港 英國 檢測

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