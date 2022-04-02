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香港民研：新聞自由滿意度 創近25年新低

香港新聞組／香港2日電
香港民意研究所調查發現，報紙占香港市民新聞來源的比例大幅下跌。（美聯社）
香港民意研究所調查發現，報紙占香港市民新聞來源的比例大幅下跌。（美聯社）

香港市民滿意新聞自由的程度再創新低，在一項最新的民意調查中創下1997年9月以來的最低點。有資深新聞工作者分析，港區國安法實施超過一年半以來，多家傳媒及公民社會組織相繼結束營運及解散，傳媒走向單一化，直接影響了市民對新聞自由的滿意程度。

美國之音報導，香港民意研究所1日公布最新每半年一次有關調查結果。調查顯示，在1004名受訪香港居民當中，只有28%滿意香港的新聞自由度，創1997年9月以來的新低，不滿率則高達51%。此外，認為香港傳媒有充分發揮言論自由的也下跌3個百分點，只有43%。

據報導，香港記者協會前主席楊健興分析，調查反映市民認為國安法實施超過一年半以來，直接影響新聞及言論自由，北京以及港府都應予以關注。

楊健興說：「這個其實亦都是香港政府也好，或者(北京)中央政府，其實都應該客觀地看香港的轉變，究竟一些的轉變是不是它們希望見到的呢？或者是可以覺得沒有問題的事情？」

楊健興表示，調查結果反映香港傳媒走向單一化，影響市民對新聞自由的滿意度。他批評，香港目前的傳媒生態好像傾向某一個政治光譜才能生存，但是同樣是批評的聲音，好像被標籤為反港府的所謂「黃媒」就會有麻煩，這種現象也令市民無所適從。

楊健興說：「所謂建制那邊的(媒體)你可能還罵得厲害一些，又好像完全沒什麼問題，還很多人拍掌那樣，很多它們圈子的人拍掌，這樣的話就會可能(使)市民(感覺)都會很混亂，即是究竟一個言論空間、新聞自由空間、表達空間究竟是怎麼一回事呢？究竟那個標準是怎樣？」

此外，調查也發現報紙占香港市民新聞來源的比例大幅下跌。楊健興分析，這可能與《蘋果日報》結束有關，因為它過往始終在銷量及網上的讀者相當多，香港傳媒都很有興趣知道，《蘋果日報》的讀者去向。

另據明報報導，香港民意研究所3月底調查市民對新聞媒體的評價，發現65%受訪者以電視為主要新聞來源，較半年前調查升5個百分點，是自2018年來首次超越網路，重回各媒體首位。以報紙為主要新聞來源的受訪者比例則顯著下跌7個百分點，跌至新低。

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