新聞評論／曾鈺成放風 香港特首選舉會喊停？

香港示意圖。圖／shutterstock

近日香港 政圈風傳特首選舉有變，說的是已因疫情 延後一個多月的特首選舉，可能再延後一年。這風聲迫近一條時間線，就是已定的4月3日特首選舉開始提名 。現任特首林鄭月娥有了表態，聲稱「沒有收到任何通知」，繼續展開提名。

特首選舉原定3月27日舉行，林鄭月娥2月18日以疫情嚴峻為由，引用「緊急法」宣布延後，原定於2月20日展開的提名期，延至4月3日；原定特首選舉日期，延至5月8日。

近來香港疫情更加嚴峻，於是有了猜測、放風和爭論，圍繞的是特首選舉會否再延一年，讓林鄭等原班人馬接著做下去，一年後再來選特首、換班子。

出來放風的是香港立法會前主席曾鈺成，他指港府日前宣布，將於4月21日起分3階段放寬社交距離措施，也就是說5月8日的選舉日仍在放寬社交距離的第一個階段，「除非奇蹟出現，疫情在短時間內能夠壓下去，否則目前沒有充分理由如期進行特首選舉」。是以他相信特首選舉會延期，原班過渡，一年後再說。

曾鈺成的延選論，有人認為是放風試水溫。2020年立法會選舉，他就在那年的7月25日以建議為名，提出將當年9月立法會換屆選舉延後一年。當時港府已刊登憲報，訂明換屆選舉9月6日進行，但曾「建議」數日後，林鄭就出來以疫情為由，宣布選舉延後一年。

在建制派中，也早有對特首選舉要不要延後的討論，反對延後的主要理由，是特首選舉小圈子，跟抗疫大社會關係不大；二是相信今次會取澳門模式，即只放一匹馬出閘，動靜不大，影響不廣。

林鄭月娥3月24日回應，說法是稱至今沒有收到任何通知，仍會按4月3日開展提名期。說法很現實，即等通知，通知來自她的老闆，沒來通知前，一切照舊。

特首選舉是否延後，端看北京落子布局。北京以何為重？看來在1500人選委會組成、有了新選制、管治權重新梳理後，誰出來選特首、最後誰當特首，已沒那麼了不起了。北京首重的是7月1日，今上南下，要在香港做的政治宣示，能否鋪排得當，才是大事。