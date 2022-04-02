香港特首選戰開鑼前 林鄭月娥突赴深圳晤京官

香港特首林鄭月娥（前排右）3月29日在深圳灣口岸迎接中央援港抗疫的中醫專家組，與專家組組長、中國科學院院士仝小林（前排左）交談。（中通社）

特首選舉期漸近，香港 特首林鄭月娥 1日以日程調動為由，暫停每天早上例行的抗疫記者會，建制派消息指出，她昨日赴深圳會見中央「重要人士」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，林鄭赴內地見京官，最簡單解讀就是中央要求處理好特首選舉。

明報報導，全國人大常委譚耀宗表示，未收到選舉要改期或人大常委會要召開特別會議的信息，形容「船到橋頭自然直」，有信心會有新一屆港府產生。

據報導，香港特首選舉提名期3日展開，近日政圈流傳不同消息，包括選舉或因疫情 押後、林鄭月娥將延任一年，又或選舉採澳門一人參選模式等，但建制派均等待「最權威信息」公布作準。

報導稱，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅認為，特首選舉若延期，並不違反《基本法》，正如前年立法會選舉押後，相信特殊情況下可作特別安排。

報導說，至於有關程序，他表示可參考前年立法會選舉，不排除動用《緊急情況規例條例》（緊急法）押後選舉，但由於基本法列明特首五年一任，他認為可由全國人大常委會作決定，容許特首延任。另一處境是，特首按時卸任，陳弘毅稱問責官員的任期沒規定，政務司長可按基本法第53條署任特首，直至按基本法在特首出缺6個月內產生新特首。

報導指出，劉兆佳預料特首選舉會如期舉行，外間縱對選舉有不同說法，但中央「成竹在胸」。他認為林鄭若赴內地見京官，「最簡單的解讀」是中央要求港府做好選舉安排，不要被敵對勢力干擾。行會成員、資深大律師湯家驊認為目前疫情已回落，未見有特別原因需押後選舉。

報導稱，被視為有意參選的前特首、政協副主席梁振英近日十分活躍，日前與廠商會會董會分享全國兩會內容，並就抗疫策略和通關等議題交流。另一盛傳為「黑馬」的行會成員葉劉淑儀，就繼續落區派發抗疫物資及食材。