香港6方艙醫院 使用1個月已有600宗家具損壞

由中央援建的第六座方艙醫院、元朗潭尾社區隔離設施，3月24日交付港府使用，香港特首林鄭月娥特別前往參觀。（中新社）

港府在第五波疫情 期間，啟用多個隔離設施對抗疫情，部份設施由中央援建，但近日有住客卻不愛惜設施，更有人涉惡意破壞，包括以紙巾或衛生用品堵塞洗手間，3月才啟用的六個隔離設施中，竟收到600宗房內家具損壞報告、300宗踩踏坐廁板損壞的報告。雖然有關情況令清潔時間倍增，但有清潔工仍表示會「盡力做」，令下位住客舒適入住；提供管理服務的公司冀使用者珍惜由中央援建的設施，而保安局亦會嚴肅處理這類事件。

香港 01報導，早前粉嶺皇后山邨及新田設施均被人惡意破壞，皇后山邨隔離營有單位的天花板及牆身留有糞跡；而新田方艙設施中亦有單位的地板、水煲出現糞跡，兩名人士已因涉刑事毀壞被捕。

保安局在3月起才啟用的6個設施內，即青衣、新田、港珠澳人工島、洪水 橋、粉嶺馬適路及元朗潭尾設施，接獲2000項不正當使用報告，包括約600宗房內家具損壞、500宗亂掉濕紙巾引致塞渠及300宗踩踏坐廁板損壞的報告。

在港珠澳人工島擔任清潔工作的王家裕指，自己早前從事美容業，但見疫情期間市民對隔離設施的需求，而美容業亦被勒令停業，遂到隔離設施擔起清潔工作，為抗疫出一分力。她提到，工作期間曾見住客不愛惜設施，例如踩爛廁板、紙巾扔滿地、床褥枕頭現污跡，令她要花更多時間清潔，平時清潔平均只需15分鐘，但遇到前述情況，要花多達45分鐘才能完成清潔，有時更無法撤底除去污跡，以致要更換用品及設備。

她續指，上周大雨期間情況較為惡劣，不時在床上見到鞋印，更出現遍地食物殘渣，但她表示仍會「盡力做」，確保下個住客能舒適地入住。