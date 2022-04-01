又到4月1日 懷念張國榮 歌迷聚香港文華東方酒店

張國榮。(圖:尖端出版提供)

每年4月1日，不少張國榮（哥哥）的歌迷會來到香港 文華東方酒店外，獻花留下卡片追思哥哥。重疫下的香港4月天，也不例外，只是更讓人想起19年前香港正經歷的非典疫症。

這是Alice第二次來到文華酒店為哥哥獻花。沒來香港讀書前，Alice會在這一天為哥哥發一條專屬於他的朋友圈。來到香港第一年，她便在4月1日早早出門，在旺角花園街的一家小店裡，為哥哥買了一束粉粉的花。

「第一次來的時候，看在拍照、獻花的，走在這條擺滿花的街旁，心一下子就沉了下去了。」生於95後的Alice告訴，張國榮於她是一個時代先鋒性人物，」他是香港第一個敢在舞台穿裙子高跟鞋迷你裙的人，也是第一個在舞台上扮女性的男歌手。」

4月1日，香港中環文華酒店外悼念已故歌星張國榮的鲜花。（中通社）

此時飄著細雨，陰雨天很像張國榮2003年墜樓那天。Alice靜靜走過這條街。離開時，Alice在朋友圈中發布了這樣一條動態，「這刻春光明媚，不忍記起」。如同香港這座城市一樣，張國榮的演藝生涯，有《霸王別姬》也有《異度空間》，獨有一番東西方匯聚的韻味。這也讓他擁有了來自全球各地的歌迷，持續19年親自或託人送上一束花、一張卡片。

社交媒體上，不少明星表達了對張國榮的想念。袁詠儀在微博 上發布「活在你心內，分開也像同渡過」。曾跟張國榮合作過的黎姿也貼了電影《九星報喜》的照片，配文「謝謝您送給我的快樂回憶，您永遠在我心中」。章子怡在微博上發文懷念「記憶裡的永遠」。周慧敏以張國榮的歌曲「當我見到天上星星，仍會想起你……」，表達這份專屬思念。

4月1日，香港中環文華酒店外悼念已故歌星張國榮的鲜花。（中通社）

疫情 下雲演唱會流行，騰訊音樂攜手環球音樂，重新呈現張國榮2000年《熱·情》演唱會超清修復版。手機播放界面刷起的彈幕持續了一個多小時，微博上、抖音上，不少網友留言，「看著活力十足的哥哥盡情歌舞，暫時忘了糟心的隔離生活」。

2003年，張國榮從中環的文華東方酒店墜下，香港人在經歷非典疫情的壓抑中，再受創傷。「人間的四月天是暖、是愛、是希望，大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明」，張國榮的摯愛鶴德也在社交媒體上傳生前兩人合照，5萬多人點讚這條帖文。

19年後，香港再次面臨疫情挑戰，緬懷張國榮的同時，大家也默默希望，今年也會像當年那樣，終會克服難關。