港學者指BA.2變種攻擊兒童神經系統 死亡率為流感7倍

圖為香港一名孩童日前接受核酸檢測。（路透）

香港 大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華1日表示，兒童感染Omicron 亞型變異株BA.2的死亡率，約為流感的七倍。

香港電台報導，關日華表示，在研究中的四名因染疫而離世的兒童，只有一人為長期病患，三人過往健康良好，因而令人擔憂。

關日華指出，兒童染疫後，除上呼吸道受感染會引發併發症 外， BA.2也會攻擊他們的神經系統，導致併發症，包括急性腦炎，造成兒童抽筋超過30分鐘、失去知覺，造成腦部缺氧。

關日華表示，兒童感染Omicron也會引發俗稱「發燒抽筋」的情況，兒童會發高燒，大腦出現短時間的抽筋，一般持續5分鐘後神智可恢復。他提醒家長，如看到小朋友出現類似情況，應立即叫救護車送醫。

他還提到，兒童由於年齡小，上呼吸道氣管直徑窄，感染變種病毒會引致氣管腫脹，或會造成「嘶哮症」，較易造成呼吸困難。

關日華指出，由於要12歲以上、體重最少有40公斤的人士才可處方新冠口服藥，因此兒童如出現有關併發症，醫生會處方瑞德西韋、用類固醇減腦壓、供應氧氣等。他呼籲家長，盡快為3歲或以上兒童接種新冠疫苗，減少出現併發症。