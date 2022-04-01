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港職工盟未交資料 三人被國安處帶走助查

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

去年10月解散的香港職工會聯盟（職工盟），上月警方根據社團條例要求向職工盟現任及前任執委提交組織運作、過往活動、收入來源及開支等資料。據悉職工盟未依時提交資料，故警方申請手令搜查職工盟三處地點。前主席黃逎元、前副主席鄧建華及前司庫鍾松輝昨早被國安處帶署協助調查，在囚的前秘書長李卓人亦在助查之列。

香港01報導，昨天上午10時許，大批警員到達旺角彌敦道永旺行職工盟會址調查。該址同時為多個工會的註冊會址。警方帶備大型藍色膠箱上樓，相信是搜集證物之用。另外有警員在大廈正門駐守。下午2時許，黃逎元被帶走，多箱相信載有證物的膠箱亦從永旺行會址抬出，運上密斗貨車。

另一邊廂多架警車到達葵喜街華福工業大廈調查，下午1時許，警方將大量文件、宣傳海報等運上密斗貨車。此外，警方到位於佐敦的四海大廈職工盟培訓中心搜查，下午2時許帶走大量證物，前司庫鍾松輝被帶走。

消息指，職工盟涉嫌未根據《社團條例》向警方提交資料，警方向法庭申請手令搜查職工盟三處地點。前職工盟主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝和在囚的前秘書長李卓人等人，上月收到警方信件要求在指定限期內，回應一系列問題及提供相關資料。上述四人未有依時提交資料，涉嫌違反《社團條例》，昨日被國安處人員帶署協助調查。據悉，要求提交的資料包括組織運作、過往活動、收入來源及開支、與屬會及外國或境外組織的聯繫等。

據報導，職工盟去年10月3日宣布解散後，保安局曾指，一個組織及其成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何涉嫌違反《國安法》及其他香港法例的組織及人士。

根據《社團條例》第16條，條例對每名幹事或管理該社團的人均有約束力，如獲送達書面通知的人，沒有遵從有關通知的規定提供資料或提供虛假、不正確或不完整的資料，均屬違法。

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