港特首選舉3日起提名 無重量級人物表態

梁振英被問到會不會參選特首，未有回覆。（中新社資料照片）

香港 特首選舉提名 期3日展開，未見重量級人馬宣布參選，特首林鄭月娥至今未表明會否爭取連任。包括政務司長李家超、財政司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、行會成員查史美倫，都未表態是否參選。

有消息指出，林鄭有機會留任一年，另有傳媒引述消息稱特首選舉因疫情將延期一年，林鄭昨被問到選舉是否會押後稱，至今未收到任何通知，仍會在4月3日開始提名期。

明報報導，對於目前情况，中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，以往民主派有能力提名候選人，中央為免被民主派主導輿論，需盡早推出候選人，惟現時民主派不可能提名，沒競爭和威脅下，中央毋須及早揭曉屬意人選。他續說，中央似乎對下任特首人選舉棋不定。

據報導，建制派圈子近日傳出不同消息，其中一說法是今屆特首選舉有機會採用「澳門 模式」，即只有一人參選。翻查2019年澳門特首選舉，提名期於當年7月8日展開，選舉日為8月25日，澳門特首賀一誠早於同年2月表示「初步決定參選」，6月18日正式宣布參選，在無人競爭下當選。回看香港目前情况，蔡子強認為，距離投票日短時間才公布選舉有多於一名候選人，不確定性會更高，加上準備時間不足，對候選人亦不利。

報導稱，新思維主席狄志遠昨稱，至今未有具競爭力的候選人出現，呼籲有志及有能力參選的人盡快報名。他對今屆政府表現失望，倘現屆官員參選，要表述其雄心、藍圖，給他信心才會考慮提名和支持，又希望下任特首就落實雙普選制定時間表。

據報導，記者日前以短訊向梁振英查詢他缺席在北京舉行的政協會議原因及會否參選特首，他未有回覆。