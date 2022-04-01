我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

港特首選舉3日起提名 無重量級人物表態

香港新聞組／香港1日電
梁振英被問到會不會參選特首，未有回覆。（中新社資料照片）
梁振英被問到會不會參選特首，未有回覆。（中新社資料照片）

香港特首選舉提名期3日展開，未見重量級人馬宣布參選，特首林鄭月娥至今未表明會否爭取連任。包括政務司長李家超、財政司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、行會成員查史美倫，都未表態是否參選。

有消息指出，林鄭有機會留任一年，另有傳媒引述消息稱特首選舉因疫情將延期一年，林鄭昨被問到選舉是否會押後稱，至今未收到任何通知，仍會在4月3日開始提名期。

明報報導，對於目前情况，中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，以往民主派有能力提名候選人，中央為免被民主派主導輿論，需盡早推出候選人，惟現時民主派不可能提名，沒競爭和威脅下，中央毋須及早揭曉屬意人選。他續說，中央似乎對下任特首人選舉棋不定。

據報導，建制派圈子近日傳出不同消息，其中一說法是今屆特首選舉有機會採用「澳門模式」，即只有一人參選。翻查2019年澳門特首選舉，提名期於當年7月8日展開，選舉日為8月25日，澳門特首賀一誠早於同年2月表示「初步決定參選」，6月18日正式宣布參選，在無人競爭下當選。回看香港目前情况，蔡子強認為，距離投票日短時間才公布選舉有多於一名候選人，不確定性會更高，加上準備時間不足，對候選人亦不利。

報導稱，新思維主席狄志遠昨稱，至今未有具競爭力的候選人出現，呼籲有志及有能力參選的人盡快報名。他對今屆政府表現失望，倘現屆官員參選，要表述其雄心、藍圖，給他信心才會考慮提名和支持，又希望下任特首就落實雙普選制定時間表。

據報導，記者日前以短訊向梁振英查詢他缺席在北京舉行的政協會議原因及會否參選特首，他未有回覆。

提名 澳門 香港

上一則

重慶女應聘祕書 被要求有「性經驗」 原來老闆徵情人

下一則

上海「金融抗疫錄」：留宿機房逾15天 後勤囤248斤水果…

延伸閱讀

英法官辭任港終審法院職務 特首表遺憾 反駁英方指控

英法官辭任港終審法院職務 特首表遺憾 反駁英方指控
遠超官方公布 特首：港確診人數不只100萬

遠超官方公布 特首：港確診人數不只100萬
距港特首提名期剩1周 分析：北京求穩 不急浮現人選

距港特首提名期剩1周 分析：北京求穩 不急浮現人選
5成外商想走 港行會召集人：外企難返 特首：個人觀點

5成外商想走 港行會召集人：外企難返 特首：個人觀點

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供