+6646確診 港4/1解除美英等9國禁飛令 3條件准入

香港尖沙咀碼頭的巴士站3月31日有部分巴士重新投入服務。（中通社）

香港 政府4月1日起解除九國禁飛令，預期抵港人士將大增。港府提出，到港人士仍需隔離7天等三要求。

港府估計，解除九國禁飛令後，預估首日將有逾20航班、逾2000名乘客到港，未包括轉機乘客。解除禁飛令的九國，包括英國、美國、澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓。

香港特首林鄭月娥稱，會小心處理抵港檢疫人士，港府已作充足準備，確保從在機場檢測 到檢疫酒隔離的過程順暢，以及有充足的能力、人手及交通應付。

按香港政府最新規定，在過去14天曾逗留任何海外地區的香港居民，必須提供三項證明，包括已接種兩劑疫苗 並持認可疫苗接種紀錄、預定起飛時間前48小時內採樣進行的核酸檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂抵港後7或14晚房間的確認書，方可登機赴港。

港府要求，抵港人士須在香港國際機場接受「檢測待行」安排，待確認核酸檢測陰性結果後，會由指定車輛轉送他們至指定檢疫酒店，接受強制檢疫14日。隔離人士每日須進行快速抗原測試，並要在第5日和第12日進行核酸檢測。如檢疫人士在第6及第7日的快速測試中呈陰性，即可完成檢疫離開酒店，並且自行監察7日，亦須在抵港第12日到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構以專業拭子採樣進行核酸檢測；若在任何一次檢測中呈陽性，則會改發隔離令，送往指定隔離設施。

港府還說，抵港人士如預訂了14晚指定檢疫酒店房間，將不會獲安排提早完成強制檢疫，須留在指定檢疫酒店房間內14日，並在第12天的核酸檢測及第14天的快速抗原測試呈陰性後，方可離開指定檢疫酒店。

而尚未接種疫苗的12歲以下香港居民，則仍須持48小時內採樣的核酸檢測陰性證明，以及指定檢疫酒店的預訂房間確認書，並與陪同抵港人士一同進行強制檢疫，檢疫期、提早完成強制檢疫要求及後續安排與成人一致。有關安排對已抵港但未完成強制檢疫的人士亦適用。

香港新聞組／香港1日電

香港昨天新增確診6646例，數字持續下降中，但有119人染疫死亡。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨天下午在記者會說，疫情正慢慢呈下降趨勢，但確診數字仍高，不能掉以輕心。

第五波疫情迄今已有114.4萬餘人染疫，7612名確診者離世，死亡率攀升至0.66%。