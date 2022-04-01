英政府半年報告：港政治、法律狀況惡化

香加拿大政府2月推出為香港人設立的新工作簽證計畫，吸引港人移民。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

英國 政府昨日向國會提交香港 去年7月至12月的半年報告，指香港回顧25年之際，中國和香港政府繼續有系統地侵蝕《中英聯合聲明》所予港人的自由和人權，包括重申定義「一國兩制」的框架，犠牲香港的自治與港人的生活方式。

香港01報導，由英國外相卓慧思（Liz Truss）撰寫的報告序言提到，在港區國安法實施不到兩年內，反對派受打壓，異見人士被定罪，國安法又打擊了公民社會，團體被迫解散或自我審查。香港當局繼續採取直接和無理的行動打壓《立場新聞》等支持民主的媒體，使這類獨立媒體被迫關閉。幾乎所有香港的民主派現在不是被拘留，就是已被捕或已選擇離開香港。而所有的真正反對派在2021年12月的選舉後都在立法會中被除名，「沒有留下有意義的政治辯論空間」。

據報導，卓慧思提到，鑑於這下降趨勢，在經過與副首相、大法官及英國最高法院院長韋彥德商議後，同意不再讓英國法官繼續在香港終審法院的職務。「正如我六個月前的報告中的前言所說，這已經評估了一段時間，但政治和香港的法律狀況現已惡化到無法再讓英國法官參與。」

卓慧思在報告序言又重申，英國政府堅持對港人BNO簽證計畫的承諾。截至2021年底，已接獲10萬3900份申請。

另外，美國國務院 昨天就《香港人權與民主法案》發表2022年度香港政策報告（Hong Kong Policy Act Report），指出在過去一年中國中央政府繼續瓦解香港的民主制度，對司法機構施加前所未有的壓力，並扼殺學術、文化和新聞自由。「隨著香港回歸25週年臨近之際，中國對港收緊統治，香港的自由正在減少。」