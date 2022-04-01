港10名終院海外法官 9人願留任 特首：毋須改變制度

英國最高法院正副院長宣布辭去香港終審法院職務，引發軒然大波。圖為香港終審法院。（歐新社）

英國 最高法院正副院長韋彥德及賀知義前日宣布即時辭去香港 終審法院職務，特首林鄭月娥昨強調不需改變海外法官制度。據了解，10名海外非常任法官有9人表示會留任，另一人因健康理由預計不會再續任。

明報報導，林鄭月娥昨在記者會大篇幅談及海外法官事件，強調相關條文及制度是香港高度自治一部分，毋須改變，但提醒條文無寫明要用常任或非常任法官，實行上由首席法官考慮。至於日後會否繼續委任英國法官，司法機構重申按司法及專業才能選用法官，若有合適人選會按機制處理。

中國外交部發言人汪文斌批評，英方打著維護香港法治的旗號，以政治手法干擾及破壞香港司法，做法雙重標準。

據報導，1997年促成英國派法官赴港的終院首任首席法官李國能昨發表聲明，對韋彥德及賀知義辭任表示遺憾，稱曾希望非常任法官制度「今後會繼續，跨越2047年」。上訴庭前副庭長羅傑志則稱，短期影響雖不大，但最近事件可能影響日後物色海外法官。

報導指出，大律師公會、律師會及李國能先後發聲希望10名非常任法官留任。5名英籍非常任法官范理申、廖柏嘉、賀輔明、岑耀信及郝廉思經一日商討後發連署聲明，強調香港正處於歷史關鍵時刻，支持上訴法院維護法治，覆檢行政機關行為「比任何時候都重要」。5人中，范理申及廖柏嘉曾任英國最高法院院長。3名澳洲 法官紀立信、甘慕賢、范禮全及加拿大法官麥嘉琳昨亦表明留任。3名澳洲法官稱，會支持香港終審法院法官對司法獨立的承諾。

報導稱，自1998年已任非常任法官的賀輔明表示，過去曾以「礦場內的金絲雀」比喻海外法官角色，一旦香港法官有不當動機，海外法官可向國際警示。但他說24年間從未懷疑過香港司法獨立，形容香港法官「思辨素質與世界上任何最高法院無異」。

另據文匯報報導，港府政務司司長李家超昨日以「英國政客操弄法治」為題發表網誌，指兩名英國法官的辭職等一連串事件發生的時序，是英國刻意安排的政治操作。他指出，英國刻意製造壓力，破壞25年來讓法官參與香港法院的法治承諾，為政治利益發起政治杯葛。明知香港特區司法獨立，仍不符事實地作出惡意攻擊。

他又批評，英方對香港國安法保障人權和法治的條文視而不見，盲目抹黑，強調國家安全是國家的主權事務，不同國家都有國家安全的法律，英國就擁有多方面的條文，但英方採取雙重標準，肆意干預香港事務，這違反《聯合國憲章》中不干預任何國家國內管轄的事件的條文，更違反國際法基本原則。