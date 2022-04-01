港10名終院海外法官 9人願留任 特首：毋須改變制度
英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義前日宣布即時辭去香港終審法院職務，特首林鄭月娥昨強調不需改變海外法官制度。據了解，10名海外非常任法官有9人表示會留任，另一人因健康理由預計不會再續任。
明報報導，林鄭月娥昨在記者會大篇幅談及海外法官事件，強調相關條文及制度是香港高度自治一部分，毋須改變，但提醒條文無寫明要用常任或非常任法官，實行上由首席法官考慮。至於日後會否繼續委任英國法官，司法機構重申按司法及專業才能選用法官，若有合適人選會按機制處理。
中國外交部發言人汪文斌批評，英方打著維護香港法治的旗號，以政治手法干擾及破壞香港司法，做法雙重標準。
據報導，1997年促成英國派法官赴港的終院首任首席法官李國能昨發表聲明，對韋彥德及賀知義辭任表示遺憾，稱曾希望非常任法官制度「今後會繼續，跨越2047年」。上訴庭前副庭長羅傑志則稱，短期影響雖不大，但最近事件可能影響日後物色海外法官。
報導指出，大律師公會、律師會及李國能先後發聲希望10名非常任法官留任。5名英籍非常任法官范理申、廖柏嘉、賀輔明、岑耀信及郝廉思經一日商討後發連署聲明，強調香港正處於歷史關鍵時刻，支持上訴法院維護法治，覆檢行政機關行為「比任何時候都重要」。5人中，范理申及廖柏嘉曾任英國最高法院院長。3名澳洲法官紀立信、甘慕賢、范禮全及加拿大法官麥嘉琳昨亦表明留任。3名澳洲法官稱，會支持香港終審法院法官對司法獨立的承諾。
報導稱，自1998年已任非常任法官的賀輔明表示，過去曾以「礦場內的金絲雀」比喻海外法官角色，一旦香港法官有不當動機，海外法官可向國際警示。但他說24年間從未懷疑過香港司法獨立，形容香港法官「思辨素質與世界上任何最高法院無異」。
另據文匯報報導，港府政務司司長李家超昨日以「英國政客操弄法治」為題發表網誌，指兩名英國法官的辭職等一連串事件發生的時序，是英國刻意安排的政治操作。他指出，英國刻意製造壓力，破壞25年來讓法官參與香港法院的法治承諾，為政治利益發起政治杯葛。明知香港特區司法獨立，仍不符事實地作出惡意攻擊。
他又批評，英方對香港國安法保障人權和法治的條文視而不見，盲目抹黑，強調國家安全是國家的主權事務，不同國家都有國家安全的法律，英國就擁有多方面的條文，但英方採取雙重標準，肆意干預香港事務，這違反《聯合國憲章》中不干預任何國家國內管轄的事件的條文，更違反國際法基本原則。
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