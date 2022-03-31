道富環球捲入中美漩渦 香港盈富基金換人掌舵

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

盈富基金29日公布，委任恒生投資 為經理人，取代擔任超過20年的道富環球，預計今年第三季完成交接，這也是盈富基金首次轉換基金經理人。

綜合媒體報導，恒生投資接手後，管理費將從現時每年0.025%至0.05%的分級管理費下調至每年0.015%至0.045%。與現時管理費收費表相比，盈富基金首3年實質管理費將下調至每年0.022%，第4年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%。

1998年亞洲金融風暴期間，港幣匯價和股票 受到外資衝擊，港府當時動用財政儲備穩定港幣和股票，期間購買了港幣1200億元（約153.3億美元）的藍籌股，其後成立盈富基金並在港上市，於市場自由買賣。

港府翌年委託道富環球管理盈富基金，盈富基金成為追蹤港股並以港幣計價的交易所買賣基金ETF。

去年初，美國方面宣布禁止美資購買部分中資股票，當中包括中國移動、中海油及中國聯通，而道富環球遵循美方禁令，表示不再追蹤這些股票。

據報導，盈富基金的組成股票包括遭美方制裁的中國移動和中國聯通等，而道富環球的上述宣示，勢必影響盈富基金的組成及買賣方向，也會影響本地投資者的利益。

儘管道富環球後來改變立場，重新予以追蹤，但市場傳出，港府認為道富環球的做法造成市場混亂，做法極不理想。

不久，市場傳出金融管理局委任獨立第三方研究更換經理人和可行做法。

本地一些著名股評人也曾呼籲港府更換道富環球，以保障自身利益；親北京的大公報也發表短評，建議更換盈富基金的信託人，以免除更大風險。

恒生投資自1995年開始管理指數基金，至今已成為香港 最大的資產管理公司之一，總資產管理規模（AUM）年增長率達17.5%。以AUM為衡量標準，恒生投資為香港第二大ETF管理人。近期，恒生投資更成為香港首批在內地與香港ETF互認計畫下推出交易所買賣基金的資產管理公司。