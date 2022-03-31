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澳門博彩中介黃金集團結業 遣散逾260員工

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

澳門經營黃金廳貴賓會的澳門黃金集團，29日向員工發出通告指出，經過慎重﹑無奈及忍痛地決定，於30日全面結業，並於同日正式解除與各雇員的勞動合同，及在上述日期起計9日內，結算解雇補償。黃金集團表示，對員工過往作出的貢獻表示感謝。

香港01報導，據澳門媒體引述博監局指出，收到澳門博彩旗下澳娛綜合通知，黃金廳會在30日關閉， 當局會跟進處理貴賓廳關閉的相關程序。

另據明報報導，疫情困擾多時，加上澳門政府去年底突然大舉掃蕩賭廳界兩大龍頭太陽城及德晉，監管壓力成為貴賓廳及中介人（俗稱疊碼仔）業界倒下的最後一根稻草。香港金融界名人「朱太」朱李月華家族有份打理的澳門黃金集團，前晚突然宣告結業，涉及遣散員工逾260人。隨著在澳博旗下新葡京經營的黃金廳結業，大型貴賓廳集團已徹底在澳門市場消失，太陽城集團亦表態，澳門賭廳中介人市場已近乎消失，將轉往其他亞洲市場尋求發展。

報導，澳門黃金集團是在1990年在澳門由朱太父親、「福哥」李惠文（原名李樹福）成立，並由已故「賭王」何鴻燊愛將之一的李志強任主席，在當時盛極一時的葡京開設貴賓廳聞名，其後再到澳博另一旗艦娛樂場新葡京增設新賭廳，高峰時經營多達6個賭廳，多年來長期穩踞業界前五名。朱太則另與澳博合作，透過旗下上市公司金利豐在皇家金堡及氹仔君怡酒店開衛星場，曾經營黃金時代廳，與澳門黃金集團分開經營，據知暫不受今次黃金集團結業影響。

報導，去年底內地及澳門加強執法，打擊跨境博彩，先後拘捕太陽城老闆「洗米華」周焯華，以及台灣藝人安以軒丈夫、德晉老闆陳榮煉，其後多家博企陸續與賭廳「割席」，只餘黃金廳及世紀東方等少數繼續營運，今次黃金廳亦告退出，意味行業在數月之間已近徹底消失。據知，市場早前傳出「福哥」有意退休，並與博企洽商將旗下賭廳擬轉為公司廳運作，惟最後不了了之。

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