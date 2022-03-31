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香港考警隊取消居港7年規定 永久居民即可

香港新聞組／香港31日電
香港警務處宣布，從4月1日開始，警察入職要求中「在港居住七年或以上」的居港年期規定將會取消。（中新社資料照片）
香港警務處宣布，從4月1日開始，警察入職要求中「在港居住七年或以上」的居港年期規定將會取消。（中新社資料照片）

香港警方4月1日起放寬投考警員、見習督察及輔警警員的資格，取消「在港居住7年或以上」要求，投考者只需為「香港永久居民」，警方預計可吸引在內地、海外留學的永久居民。

此外，明報報導，警方將在招募程序加入尿液驗毒測試。現時政務主任（AO）仍列明居港滿7年的入職條件，公務員事務局表示，現時沒計畫改變有關要求。

據報導，警務處人事部招募組警司陳純青表示，警隊現有約5000個空缺，人手方面有壓力。刪去「居港7年或以上」要求後，警隊可與其他紀律部隊的入職要求看齊，保持在人力資源市場的競爭力。

報導稱，他提到，過去有逾15%查詢是關於居留條件，過去數年平均有30多人因未住滿7年而未能投考，期望取消有關要求可吸引在港出生、曾到內地或海外升學，現有意回流者。他稱，語言、學歷等其他入職要求不會受今次改動影響，面試會考慮投考者對香港的認識、是否符合警隊價值觀等，學員要入學堂訓練，相信不會影響服務質素。據入境處網頁，在港出生的中國公民，即為香港永久居民。

報導說，中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，AO本身是政府管治核心，警隊則是執法隊伍，政府需確保兩者政治可靠性，如加上居港年期要求，可減低該人受內地或其他地區控制的風險。如今警方刪除有關要求，他相信一方面是警察招募難，另一方面是港府毋須再猜忌居港年期較短、來自內地者，料未來AO或會修訂有關要求。

報導指出，陳純青指警方在2021/22年度取錄了170名見習督察及484名警員。翻查立法會文件，兩職級的招聘目標分別為195人及1350人，即實際招募人數分別為目標的87.2%及35.9%。陳承認招募有困難，一方面受疫情影響，減慢遴選程序；加上勞動人口減少、市民對政府工興趣大減，而警隊亦要與其他紀律部隊競爭人才。

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