指港府背離原則 英2法官辭香港終院職務 林鄭表遺憾

英國最高法院院長韋彥德，宣布辭去香港終審法院非常任法官，引發軒然大波。（取材自微博）

香港 國安法侵蝕香港自由、民主和法治，但英國 法官持續參與當地訴訟審理，遭英國國會批評是為北京暴政「司法洗白」。為此身任英國最高法院院長的韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），30日宣布辭去香港終審法院非常任法官；特首林鄭月娥 表示遺憾，建制派發砲譴責，香港律師會長則懇切呼籲兩名英國法官收回辭任決定。

英國最高法院副院長賀知義，宣布辭去香港終審法院非常任法官，引發軒然大波。（取材自微博）

按中英聯合聲明和其後香港基本法安排，英國一直委派法官出任香港終審法院非常任法官。

韋彥德在聲明中說，與英國政府一致同意，在香港的政權背離政治自由及言論自由價值觀的情況下，難以繼續讓英國最高法院法官在香港擔任非常任法官。但他又說，香港的法庭仍然穩守法治價值，獲得國際尊重。

英國外相特拉斯說，香港國安法生效以來，香港當局打壓言論及結社自由，情況已達臨界點，英國法官不再適合在香港主要法院任職，否則會存在為打壓合法化的風險。有關辭任決定是英國政府諮詢英國最高法院多年而作出。

香港大律師公會前主席、資深大律師梁家傑稱，對事件深感悲痛，期望心繫香港法治的人繼續不懈努力，捍衛法治制度。

香港律師會會長陳澤銘說，兩名現任英國法官辭去香港終審法院非常任法官職務，令人深感遺憾，違背香港市民和法律界對海外法官參與終審法院工作的廣泛支持，任何干預海外非常任法官參與終審法院的行為，都與支持法治和司法獨立背道而馳，懇切呼籲兩名英國法官收回辭任決定。

身任香港行政會議成員的資深大律師湯家驊，稱強烈譴責有英國政客向法官施壓，企圖惡意破壞香港司法獨立的形象，違反《中英聯合聲明》中繼續維持香港司法獨立和行使終審權的義務。他指外界對香港國安法的指控毫無事實根據。

前港府保安局長黎棟國稱，兩名法官辭任是由英國最高法院與英國政府商討後決定，質疑是政治干預，批評英國政府以有色眼鏡及政治目的行事，干預香港司法。

香港新聞組／香港31日電

林鄭月娥昨晚發表聲明表示，對於兩位卓越法官隨著英國政府決定終止多年來的協議而辭去終審法院的職務，「我們別無選擇，只能無奈接受」。但她說：「我們堅決強烈反對任何指兩位法官的辭任，與香港實施國安法或與香港的言論自由和政治自由有關的失實指控。」