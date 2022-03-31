我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

指港府背離原則 英2法官辭香港終院職務 林鄭表遺憾

香港特派員李春／香港31日電
英國最高法院院長韋彥德，宣布辭去香港終審法院非常任法官，引發軒然大波。（取材自微博）
英國最高法院院長韋彥德，宣布辭去香港終審法院非常任法官，引發軒然大波。（取材自微博）

香港國安法侵蝕香港自由、民主和法治，但英國法官持續參與當地訴訟審理，遭英國國會批評是為北京暴政「司法洗白」。為此身任英國最高法院院長的韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），30日宣布辭去香港終審法院非常任法官；特首林鄭月娥表示遺憾，建制派發砲譴責，香港律師會長則懇切呼籲兩名英國法官收回辭任決定。

英國最高法院副院長賀知義，宣布辭去香港終審法院非常任法官，引發軒然大波。（取材自...
英國最高法院副院長賀知義，宣布辭去香港終審法院非常任法官，引發軒然大波。（取材自微博）

按中英聯合聲明和其後香港基本法安排，英國一直委派法官出任香港終審法院非常任法官。

韋彥德在聲明中說，與英國政府一致同意，在香港的政權背離政治自由及言論自由價值觀的情況下，難以繼續讓英國最高法院法官在香港擔任非常任法官。但他又說，香港的法庭仍然穩守法治價值，獲得國際尊重。

英國外相特拉斯說，香港國安法生效以來，香港當局打壓言論及結社自由，情況已達臨界點，英國法官不再適合在香港主要法院任職，否則會存在為打壓合法化的風險。有關辭任決定是英國政府諮詢英國最高法院多年而作出。

香港大律師公會前主席、資深大律師梁家傑稱，對事件深感悲痛，期望心繫香港法治的人繼續不懈努力，捍衛法治制度。

香港律師會會長陳澤銘說，兩名現任英國法官辭去香港終審法院非常任法官職務，令人深感遺憾，違背香港市民和法律界對海外法官參與終審法院工作的廣泛支持，任何干預海外非常任法官參與終審法院的行為，都與支持法治和司法獨立背道而馳，懇切呼籲兩名英國法官收回辭任決定。

身任香港行政會議成員的資深大律師湯家驊，稱強烈譴責有英國政客向法官施壓，企圖惡意破壞香港司法獨立的形象，違反《中英聯合聲明》中繼續維持香港司法獨立和行使終審權的義務。他指外界對香港國安法的指控毫無事實根據。

前港府保安局長黎棟國稱，兩名法官辭任是由英國最高法院與英國政府商討後決定，質疑是政治干預，批評英國政府以有色眼鏡及政治目的行事，干預香港司法。

香港新聞組／香港31日電

林鄭月娥昨晚發表聲明表示，對於兩位卓越法官隨著英國政府決定終止多年來的協議而辭去終審法院的職務，「我們別無選擇，只能無奈接受」。但她說：「我們堅決強烈反對任何指兩位法官的辭任，與香港實施國安法或與香港的言論自由和政治自由有關的失實指控。」

香港 英國 林鄭月娥

上一則

王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」

下一則

丟臉？有深意？ 時隔1年半 央視復播NBA

延伸閱讀

英法官辭任港終審法院職務 特首表遺憾 反駁英方指控

英法官辭任港終審法院職務 特首表遺憾 反駁英方指控
英國政府同意法官退出香港 停止為北京司法洗白

英國政府同意法官退出香港 停止為北京司法洗白
林鄭月娥坦承 嚴格防疫導致香港面臨人才流失問題

林鄭月娥坦承 嚴格防疫導致香港面臨人才流失問題
香港29日新增確診7596例 累計超113萬人感染

香港29日新增確診7596例 累計超113萬人感染

熱門新聞

東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離