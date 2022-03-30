林鄭月娥坦承 嚴格防疫導致香港面臨人才流失問題

香港特區行政長官林鄭月娥坦承，香港正面臨人才外流的問題。Getty Images

據香港 商業電台報導，香港行政長官林鄭月娥 30日表示，香港近月有人才流失、有機構或企業的高層人員離港，可能是不爭的事實。但她強調，當前最重要的是保持香港傳統優勢，相信疫情 後香港會有更好的發展。

華爾街日報早前就曾報導，香港在爆發這波疫情後，實施嚴格的出入境管制措施，讓許多從國外到香港工作的金融界人士表示，難以兼顧事業和家庭。一些外籍人士因此決定辭職回國，或是詢問公司可否轉往新加坡等其他地區任職。

林鄭月娥周三上午表示，她身為行政長官，沒人比她更重視香港的國際地位，但在「生命至上」的大前提下，香港需要實施防疫措施，這或多或少會影響到企業和個人。

林鄭月娥稱，港府已採取一系列短期措施，包括取消針對九個國家航班的「熔斷」機制，增加防疫酒店的房間供應等，讓海外人員往來香港可稍為恢復。

她並指出，前一天已經與國際商務委員會約130名成員視訊會面，回應國際商會代表和外國駐港領事的關注。林鄭月娥說，單與外國恢復往來也不符合外資需求，因此未來會同時爭取與中國大陸及海外恢復通關。

她強調，香港是中國大陸與外國的橋樑，假如只通國際，外商來港後無法進入大陸也會打擊來港意願，因此必須同步進行兩邊通關工作。她表示，嚴格「外防輸入」措施會影響外資信心，這是無須調查也能知道的事，但香港必須堅持「外防輸入」，相信外資對香港的信心並非一朝一夕的事。

林鄭月娥稱，沒有哪個城市如同香港，在金融領域上擁有中共中央的同等支持，她相信外資也會看到香港仍是可以賺錢的地方。

香港財經事務及庫務局長許正宇則表示，香港金融市場在疫情下仍然營運有序，股市3月以來日均成交港幣1,800億元。雖然近期全球市場出現各種風險，但香港並未發生系統性風險。他並強調，目前香港外匯存底充足，有信心維護香港的金融穩定。

許正宇稱，取消九個國家的「禁飛令」後，獲得金融及商界認可及歡迎。港府也已推出新一輪保就業計劃，援助不超過50名員工的中小型金融機構，並關注會計界面臨的困難，提供延長提交結帳限期等措施。

香港日前宣布，4月1日起，取消針對澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國等九個國家的「禁飛令」，並放寬入境香港的規定。