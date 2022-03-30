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香港立法會搶文件案 「長毛」加監14天

香港新聞組／香港30日電
立法會前議員梁國雄。（中通社資料照片）
立法會前議員梁國雄。（中通社資料照片）

前立法會議員梁國雄（「長毛」）2016年11月在立法會房屋及發展事務委員會聯席會議上，搶走時任發展局副局長馬紹祥的文件，被控一項藐視立法會罪。

文匯報報導，當時裁判官以控罪條文不能用來檢控議員為理由，下令將案件無限期擱置；律政司隨後向上訴庭提出上訴並勝訴，惟梁國雄上訴至特區終審法院，至去年9月終院裁定上梁國雄就該指稱罪行並不享有檢控豁免權，案件須重審及於早前審結。梁國雄昨日在東區裁判法院被裁定罪名成立，判囚14天，並與他早前5宗非法集結案共被判囚23個月的刑期分期執行。

現年66歲的被告梁國雄，被票控違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條的藐視罪，即於2016年11月15日，在立法會綜合大樓會議室舉行會議時引起騷亂，致該會議程序中斷或相當可能中斷。

主任裁判官嚴舜儀昨日裁決指出，被告擅自取走官員的文件，不但無視立法會主席警告，拒絕交還及返回座位，甚至將文件交予時任議員朱凱廸，結果引起擾亂，令會議不能繼續。法庭認為被告顯然清楚知道自己無權取去文件，亦沒有打算徵求對方同意，其行為屬於侵犯他人財物及權利。至於官員有否受驚、文件是否屬機密並非關鍵。嚴官強調，立法會主席有責任恢復會議秩序，其下令被告離開是合理、果斷的做法。

對於辯方指，被告為了更有力闡述觀點才做出有關行為，其行為與言論不可分割，應受特權條例保障。不過，嚴官引用終院判詞反駁指，被告的行為超出特權條例的豁免範圍，有違條例立法目的，裁定被告有意圖透過舉動引起擾亂，裁定他罪名成立。最終就本案判梁國雄監禁14天，刑期與他涉及其他案件分期執行，意味着梁因5宗非法集會案共判囚23個月，再加監14天。

另外，梁國雄也因「35+初選」案干犯香港國安法，被控串謀顛覆國家政權罪被還押。

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