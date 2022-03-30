律師涉嫌毆傷同居人 女傷者為香港藝人前妻

張利華離婚後外形愈見精緻。（取材自Instagram）

前TVB男藝人魏駿傑前妻張珈琳（原名張利華）昨凌晨酒後報稱遭同居男友襲擊受傷，警方經調查拘捕涉案男子、退休 法官胡國興的兒子律師胡雅倫。胡雅倫否認襲擊女友，稱張珈琳是因喝醉酒跌倒受傷。

明報報導，事發昨凌晨1時許，34歲張珈琳在山頂道74至76號東蘆一單位，與友人視像通話，被發現面部有傷痕，張女聲稱早前與男友因感情問題爭執，遭對方襲擊受傷，且被困在單位內。警方及消防接報到場，發現涉案男子已離開單位，張女左前額受傷流血，左腳趾、右腳及右手拇指擦傷，救護員將傷者送往瑪麗醫院治理。警方調查後拘捕一名42歲姓胡男子，案件列襲擊致造成實際身體傷害。

據悉，涉案男子為退休法官胡國興次子胡雅倫，受傷女事主張珈琳為藝人魏駿傑前妻，二人在上址同居。胡案發後約兩小時後返回單位，向調查警員否認襲擊女友，並表示發生爭執後他亦有受傷，曾到山頂醫院求診，而女友受傷是醉酒跌倒所致。由於女事主醉酒，暫時未能錄取口供，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。

胡國興退休前為高等法院上訴法庭副庭長，過去曾擔任多項公職，2017年曾參選特首選舉。次子胡雅倫2012年成為律師，於胡國賢律師行工作，現時專門從事民事和刑事訴訟 、企業融資、收購合併、商業和與中國有關的事務。胡雅倫亦是第七、第八屆廣東省茂名市政協委員，第十屆江蘇省青年聯合會會員，香港 青年聯會和香港菁英會會員。

至於洋名Natalie的張利華，內地出生，2008年與年長20年的藝人魏駿傑結婚，二人育有一女，至2020年離婚。她近年改名張珈琳，並從事保險行業。