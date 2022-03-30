香港樓價單月重挫2.1%逾3年來最慘 4核心區829吉舖

香港差餉物業估價署29日公布最新數據顯示，2022年2月份私人住宅售價指數報382.1點，按月跌2.08%，創13個月新低。（中通社）

第五波疫情 肆虐之下，香港最新樓價指數 持續下跌。差估署最新2月私人住宅售價指數報382.1點，創下1年多新低，而按月跌幅更達到2.08%，為逾3年多以來最大單月跌幅，並較去年9月的歷史高位累跌4.02%。

文匯報報導，業內人士預計，下次公布的3月份樓價指數仍然會下跌，而首季樓價將累跌逾4%，完全蒸發了去年全年3.63%的升幅。不過近期疫情有所緩和，料樓價可在次季先築底，下半年有望出現反彈。

隨著社交距離措施的收緊，大批商戶停業，香港昔日繁華的核心區街道人流更見稀疏。最新街舖空置調查報告指出，3月四大核心區（銅鑼灣、尖沙咀、中環及旺角）共錄得829間吉舖，較今年1月增加82間，街舖空置率在兩個月內由9.9%增加至11%，是自2021年第一季以來最高。調查預計，未來半年四大核心區街舖空置率將續在高位徘徊，料將會維持在10.5%至11.5%水平。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2月樓價指數跌幅進一步擴大，主要反映了1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡月影響，買家紛紛暫緩入市，部分心急放售的業主唯有擴大減幅，導致樓價出現較大跌幅。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，受疫情影響，未來一至兩個月仍是調整期，預料今年首季官方樓價指數向下調整4%左右。如疫情在未來數周內受控，有信心樓價及成交量在第二季稍後時間開始回升，今年一般住宅樓及豪宅仍有望升3%至5%。

此外，市場現時租務活動以本地家庭客轉換環境為主，同時有個別人士及醫護人員短租作自我隔離，而財政預算案增加住宅租金 開支免稅額，對住宅租金有支持，預期2022年整體住宅租金表現由持平至上升3%，但短期租金會因失業率攀升而受壓，特別是小型單位。

展望後市，美聯旺舖董事梁國文指出，港府推出新一輪電子消費券及預告放寬防疫限制，將對零售市場帶來正面影響。但疫情反覆下舖市前景仍然未明，而第五波疫情對商舖的影響相信並未完全於今年第一季反映，預計零售市道未能在短時間內復甦。他預計，未來半年四大核心區街舖空置率仍然會在高位徘徊，當中四核心區料將會維持在10.5%至11.5%水平。