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香港法醫不足拖慢認屍 疫歿遺體腐化

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨新增7596宗新冠陽性個案，連續第4日新增少於1萬宗，也是連續第5日下跌，昨公布151宗死亡個案。衛生防護中心表示，現時疫情慢慢回落，但難估計會橫行還是繼續回落。

香港01報導，第五波疫情下，死亡人數逾7500人，公立醫院殮房一度爆滿，有遺體滯留急症室，醫管局及衛生署均設置冷藏貨櫃以暫時安放遺體。

食環署署長楊碧筠29日在電台節目指，當局自2月已不斷增加服務供應，現時的火化服務已超過遺體數目，網上的火葬預約情況一覽表仍有剩額，棺木等供應亦充足，但部分家屬希望選取指定日子和時段火化，她呼籲市民善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。

港生死學協會創會會長、及一切從簡殯儀社企負責人伍桂麟則指，由於法醫人數難增加，令遺屬到公眾殮房與法醫會面、辨認遺體等流程仍有滯後；另外，遺體冷藏方面，當局雖有增設貨櫃冷藏部分屍體，但始終不及公立醫院殮房及公眾殮房，遺體存放一星期多已開始腐化，促當局提升冷藏貨櫃的冷藏能力。

另據明報報導，伍桂麟表示公立醫院殮房保存的遺體，放三星期面容變化仍未很明顯，但放在公眾殮房的，兩星期已看到變化，凍櫃的遺體更是一星期便可能有變。伍說，如因程序滯後導致遺體出現變化，對死者家屬或造成「二次傷害」。

衛生署回覆查詢表示，從上月底至昨日，衛生署法醫服務工作的醫生人數從17名增至超過30名，包括重聘已退休的法醫科醫生和聘請病理科醫生作兼職醫生，以及透過內部調任具法醫科經驗的醫生等，以加快處理個案。現時公眾殮房每天可辨認遺體的數目亦已增至每日約100宗；富山殮房附近的遺體儲存設施面，每日辨認遺體數目也從每日數十個，增加至3月28日起每日200個。

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