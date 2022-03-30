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港人自殺個案2年新高 超越警戒線 長者最多

香港特派員李春／香港30日電
（港澳台·圖文互動）（4）香港新增7596例新冠肺炎確診病例 新華社照片，香港，2022年3月29日 香港新增7596例新冠肺炎確診病例 3月29日，在香港沙田流動採樣站，市民排隊等候接受核酸採樣。 （配本社同題文字稿） 新華社記者 盧炳輝 攝
（港澳台·圖文互動）（4）香港新增7596例新冠肺炎確診病例 新華社照片，香港，2022年3月29日 香港新增7596例新冠肺炎確診病例 3月29日，在香港沙田流動採樣站，市民排隊等候接受核酸採樣。 （配本社同題文字稿） 新華社記者 盧炳輝 攝

繼月初兩名確診新冠肺炎的長者分別自縊及墜樓輕生後，香港大學賽馬會防止自殺研究中心說，香港「防止自殺早期預警系統」於3月23日響起警號，達兩年高峰，最近7天自殺個案估值平均數超越「極高」警戒線，是系統前年成立以來首次。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心根據機制估算，香港由2月底開始，較多人有自殺傾向，風險指數一度達到最高級別的危機程度，長者屬於最高危的一群。香港過去一年估計自殺個案為670宗，系統發現，自殺個案於2月22日處低位，之後攀升，3月20日觸及黑色極高風險警戒水平，並於23日達至高峰，當日的「過去7天自殺估值平均數」為4.05，比全年平均數的1.8為高。

2月22日適逢政府宣布將推行全民強檢和延長社交距離措施，3月21日則宣布暫緩全民強檢和放寬措施。明報報導，防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，不能說疫情或某項社交距離措施與自殺情况有直接關係，但社會會因而有憂傷和焦慮，從社會氣氛轉變能看到與自殺趨勢有關係。

葉兆輝說，香港3月22至28日有21宗自殺個案，其中8宗為65歲以上人士，是各年齡層之最，比去年同期升一倍。葉兆輝說，如果平均每天有3、4人自殺，一年數目就會達到1300至1400人，是一個很高的水平。

葉兆輝說，系統顯示高危群組包括65歲以上長者及中年人士，自殺成因主要涉及財政及身體問題，除了因為疫情，也有些是本身患有長期病。長者在接收資訊上較被動，加上不少新聞資訊同確診死亡個案有關，令長者情緒焦慮，而社交距離措施亦限制長者外出活動，不能見家人，促請香港政府盡快有限度重開文康設施。

防止自殺志願機構「生命熱線」程序策畫經理梁永棠說，香港中年人士過去經歷幾波疫情，許多資源或儲蓄已用盡，作為家庭經濟來源、亦要照顧父母，受到疫情及經濟打擊，壓力大增。至於長者則長時間感覺痛苦、孤獨及被遺棄，加上社會氣氛沉重，長者難以接收資訊等，令危機像雪球越滾越大。

香港 疫情 社交距離

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