港公務員連2年凍薪 議員倡帶頭加薪 鼓舞私人企業

公務員已經凍薪兩年，加上第五波疫情公務員承受龐大壓力，勞工界代表希望公務員獲加薪，以激勵士氣。（中通社資料照片）

疫情 衝擊各行各業，不少打工仔失業或被迫放無薪假，而被視為「鐵飯碗」的公務員，港府正進行年度薪酬趨勢調查，將影響18萬公務員今年能否加薪。

香港 01報導，去年薪酬趨勢調查，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數，但最終未有按機制減薪，行政長官會同行政會議決定全體公務員凍薪，是連續兩年凍薪。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭希望港府中止今年薪酬趨勢調查，因目前經濟波動，不適合進行調查，應待經濟回穩才恢復調查。他指，現時進行調查基本上可預料結果必定為負數，若公務員需減薪或引致骨牌效應，令私人企業仿效，雪上加霜。

華員會會長利葵燕表示，疫情期間公務員工作量大增，除了維持必要服務外，有一部分公務員需要抽調出來，進行圍封強檢、接聽熱線、管理隔離設施等抗疫工作，若因為有行業受疫情影響而要扣減公務員薪酬，並不公道。她說，目前經濟環境受限聚令等人為因素影響，屬扭曲的情況，建議中止今年的薪酬趨勢調查，避免引起爭議和分化。

勞工 界議員周小松則指，公務員已經凍薪兩年，加上第五波疫情公務員承受龐大壓力，希望公務員獲加薪，藉此激勵士氣，相信若政府帶頭加薪，對私人企業亦有鼓舞作用。

有行會成員指，薪酬趨勢調查只是其中一個考慮因素，政府會從整體角度出發，包括社會反應，因政府作為全港最大雇主，若帶頭減薪或會引起私人市場連鎖反應。他稱明白社會對公務員表現有不滿，不少人亦認同葉劉淑儀早前指公務員「少做多得」、「過分注重薪酬」，但一旦減薪須考慮對社會的整體影響。