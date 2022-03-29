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港鐵凍結票價 連3年不上調 3.8%優惠至元旦

香港新聞組／香港29日電
香港港鐵宣布，2022至2023年度票價維持不變，這是連續第3次按機制不做上調。圖為市民搭乘港鐵。（中通社）
香港港鐵宣布，2022至2023年度票價維持不變，這是連續第3次按機制不做上調。圖為市民搭乘港鐵。（中通社）

第五波新冠疫情下百業蕭條，港鐵今年度按照「可加可減機制」，得出加價幅度0.5%，不足以啟動機制調整，需要凍結票價，現時3.8%車費優惠亦延長至明年元旦。

明報報導，港鐵票價調整機制受對上一年12月的通脹率及運輸業名義工資指數等數據影響。港鐵表示，統計處昨日公布去年12月運輸業名義工資指數按年下跌0.2%，連同早前已公布去年12月綜合消費物價指數按年增加2.4%，套入港鐵可加可減機制方程式後，得出加幅0.5%，但由於調整幅度介乎正或負1.5%之間，按機制今年度需要凍結票價，即6月不會調整票價，0.5％加幅將轉撥至2023/24年度一併計算。港鐵表示是連續第三次票價不作上調。

因應疫情，港鐵自去年年中推出3.8%車費優惠，原定今年6月屆滿，昨日港鐵宣布延長優惠至明年1月1日，加上月票優惠、六五折「早晨折扣優惠」將延續一年至明年5月31日，繼續提供0.3港元或以上「綠色專線小巴轉乘優惠」等。港鐵本年度的車費優惠涉及超過6億港元（約7663萬美元）。

據報導，港鐵昨表示，將繼續按機制延後有關加幅，換言之，加上今年0.5％加幅，港鐵現已累積3.35%延後加幅。假設港鐵明年元旦後不延續目前3.8%票價優惠，票價先升至原價水平。另外，若明年票價機制維持不變，方程式得出的票價加幅起碼達1.5%才可啟動票價調整，加上3.35％累積加幅，全部加幅若一併在明年追加，港鐵或可在原價上再加價4.85%。不過實際加幅仍要視乎明年經濟數據，以及有關加幅會否觸及「封頂機制」。

據消息人士了解，港鐵如何處理累積的延後加幅，以及明年元旦後會否延續3.8%車費優惠「言之尚早」，亦需考慮社會經濟狀况、市民負擔能力、公司財務狀况等。

指數 疫情 蕭條

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