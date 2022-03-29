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內地客疫後旅遊 半數首選香江

香港新聞組／香港29日電
因有確診者足跡，香港迪士尼樂園時開時關。圖為香港迪士尼2020年底舉的15周年奇妙慶典。（中通社）
因有確診者足跡，香港迪士尼樂園時開時關。圖為香港迪士尼2020年底舉的15周年奇妙慶典。（中通社）

第五波新冠疫情打亂香港與內地恢復正常通關的進程，但香港旅發局近日一項調查發現，約半數內地旅客視香港是亞洲旅遊目的地的首選。

文匯報報導，旅發局準備投放約1億（港元，下同，約1277萬美元），著力在內地推廣「香港遊」，為疫情後重啟香港旅遊業作準備。

旅發局總幹事程鼎一表示，香港對不少內地旅客仍有吸引力，該局去年第四季的一項調查顯示，約半數受訪內地旅客表示，亞洲旅遊目的地當中，香港仍是他們的首選。疫情爆發前，香港有78%旅客來自內地，他期望恢復正常通關後吸引內地旅客訪港。程鼎一強調，不能夠等到疫情完結後，才開始重啟旅遊宣傳。

旅發局相信，恢復正常通關的初期以商務及家庭團聚客為主，旅客出行習慣或有改變，可能減少外遊次數，但每次旅行的時間或會較長，若入境安排簡單順暢會較受歡迎。如順利恢復正常通關，預料香港下半年旅客數字有望顯著增長，全年訪港旅客或可回升至約960萬人次。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠昨日表示，疫情導致旅遊業寒冬持續逾兩年，旅遊及相關行業從業員被迫轉投各種臨時性行業，亟盼早日與內地恢復正常通關，重迎內地遊客。她強調，「內地遊客是香港旅遊業最主要客源，而且帶動零售、餐飲、酒店等各種旅遊相關行業，對激活香港經濟至關重要。」

另外，迪士尼樂園有望4月下旬解封，實行分步開園。港府商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府目標是4月21日起分階段放寬社交距離措施，入園最初會設有容量限制，例如會以五成為上限，之後再放寬至七成半。

香港 疫情 迪士尼

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