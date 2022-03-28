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林鄭月娥：合理推算 香港確診應不只100萬人

記者賴錦宏／即時報導
香港特首林鄭月娥稱，從合理推算現時確診人數應不只100萬人。（取材自香港電台）
香港特首林鄭月娥稱，從合理推算現時確診人數應不只100萬人。（取材自香港電台）

香港的新冠確診個案超過100萬宗，特首林鄭月娥說，相信實際受感染人數多於公布的數字。她又說，日前港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅曾向她說，計算死亡率的分母應該更大，因此香港公布的死亡率與實際公布的情況應不同。

根據香港衞生防護中心昨日數據，至今染疫離世人數超過7000人，死亡率0.63%。林鄭月娥說，孔繁毅提到應用整體感染人數來計算死亡率，相信會更準確。林鄭月娥說，從合理推算現時的確診人數應不只100萬人，因為相信不少經快速抗原測試驗出陽性的患者未必有上報，但分母應是按人口四分一計算抑或甚麼數字，日後需整理公共衛生數據再作分析，現時目標是讓市民掌握最新情況及要穩控疫情。

另外，因應下月起香港取消對9個國家的禁飛令，令近日接待回港人士的檢疫酒店房間需求大增，房價上漲。林鄭月娥說，香港當局與酒店業界商討後，有關房數已增至1萬間，暫時是一個合理水平，越多人回香港也會增加風險，當局會留意相關情況，至於房間訂價則屬酒店的商業行為。

此外，林鄭月娥重申，全民檢測是一個非常有效的工具，目的是盡快切斷隱性傳播鏈，當局無放棄全民檢測，但時間是很重要，畢竟是一個很大規模的行動，要安排妥當才可以推行。

對於上海今日起以黃浦江為界，在全市展開分區分批核酸篩查。林鄭月娥表示，每個地方的抗疫工作都有參考價值，包括上海、廣州、深圳，以至新加坡，但香港最終採取何種策略都要看本身的情況。

林鄭月娥表示，每個城市都有其特質，而香港最特別之處是融通海內外，即是在抗疫方面要通內地，聯繫海外，工作並不容易，但要爭取達至此效果。

至於香港是否需要再尋求北京援助，派遣更多香港醫護人員來香港到亞博社區治療設施協助照顧病人。林鄭月娥表示，亞博社區治療設施的病床數目正在增加，由原來的200多張增至約350張，如果仍需要人手協助，香港特區政府當然可以隨時向北京提出，而北京往往會積極正面回應，但醫管局現時仍要評估人手，包括檢視現有專門診治新冠病人的醫院，人手是否足夠。如果足夠，就可以調配部分人到亞博社區治療設施。

香港 林鄭月娥 北京

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