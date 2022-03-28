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距港特首提名期剩1周 分析：北京求穩 不急浮現人選

香港新聞組／香港28日電

香港行政長官選舉提名期將於4月3日開始，但至今沒有具分量的人表態參選。香港的中國問題專家劉銳紹表示，相信北京既牢牢掌控選舉但又怕出亂象，所以不急於讓屬意人選浮現。

香港行政長官選舉因疫情而一度延後，提名期為4月3日至16日，選舉將於5月8日舉行。

距離提名期只有一周，至今未有具分量的人公開表態有意參選。政圈盛傳有意參選者，包括政務司長李家超、財政司長陳茂波，甚至有中國全國政協副主席、前行政長官梁振英，以及行政會議成員史美倫等。

劉銳紹表示，這屆特首選舉與之前的選舉有很大分別。包括提名期與選舉日期相距不足一個月，顯示北京不想整個選舉拖得太久，以免夜長夢多，又或出現像2012年的特首選舉，梁振英與唐英年互爆醜聞的情況。

北京已表明這次選舉必須是君子之爭，以及想製造「香港式民主」，候選人只比政綱。

他指出，北京在中共19屆四中全會已明示，要對香港行使「全面管治權」，未來誰當選特首，都一定是北京政策的忠實執行者，沒有人再敢打「擦邊球」，有意參選人必須「對北京非常非常忠誠」，所以北京其實不擔心誰當選特首。

但劉銳紹認為，北京既牢牢掌握香港特首選舉，就不急於公布屬意人選，但對於選舉可能會出亂象也誠惶誠恐，擔心屬意人選太早浮現，可能會出現不可預測的亂象，所以特首選舉提名期一週前，至今還未有想參選的人獲北京「開綠燈」可以公開表態想參選。

劉銳紹說：「任何人未獲北京批准便自己宣布想參選，即是與北京『對著幹』。」

他又指出，這波疫情顯示香港很多事情也可「特事特辦」、「急事急辦」，如政府引用緊急法容許中國的醫護人員來港執行臨床工作抗疫。

之後一旦林鄭月娥、李家超或陳茂波參選，政府也同樣可以引用緊急法，豁免他們不需辭職，一邊抗疫一邊競選。

另有分析表示，中國國家主席習近平早前表明香港要「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」，現時疫情未受控，建制派暫時不敢公開評論有關行政長官選舉，也因此有意參選者暫時都不敢表態。

北京 香港 提名

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