香港特首林鄭：願助下屆檢討疫情 暗示放棄連任？

本周起將試行在圍封強檢大廈，為70歲以上長者或行動不便的未打針人士上門接種疫苗。（中通社）

香港 第五波疫情 嚴重，港府被質疑決策失誤，要求獨立調查事件的聲音愈來愈多。特首林鄭月娥 昨天在記者會中回應，今波疫情構成公共衛生危機，值得成立檢討委員會檢視，但認為目前應集中應對疫情，不應分心，若下屆港府調查期間認為有需要，她願意提供意見。

香港01報導，此一說法隨即引起政界熱議，林鄭是否暗示自己不會爭取連任？有建制派認為，港府抗疫表現差勁，其連任行情已被大幅看淡，相信林鄭自己亦心知肚明，加上建制陣營對其「怒氣值」滿點，有效管治都成問題，目前正熱切期待「真命天子」出現。

林鄭提到「下屆港府」會作檢討，而自己願意「提供意見」，令人猜想她是否暗示，自己不會是領導檢討防疫工作的人？此外，她在19日的記者會中曾指，距離任期完結只有三個月，被視為有弦外之音。

有建制中人表示，其實於第五波疫情前許多人還聽到消息，林鄭連任被看高一線，但疫情爆發以來港府甩轆連連，總體防控不到位，既非清零又非共存，物資派發姍姍來遲，市民得不到及時支援，數千人送命；對內溝通方面，林鄭又對建制派態度不佳，許多政黨地區同事「做到死下死下」都沒有足夠關心，反而批評建制派「應該反思」。

該人又指，相信林鄭此時此刻已經明白愛國陣營的人士對其相當不滿，所以有此說法：「現時在立法會圍內的群組中，沒有任何人對林鄭是贊同的，有人甚至提出要獨立調查特首、提不信任動議。」

但建制派早前收到「封口令」，避免公開談論特首選舉，連上周的立法會行政長官答問會，事先都收到「溫馨提示」不要發表太強烈的批評。不過該人認為，這只能避免衝突於一時，建制派對林鄭相當不滿，仍是鐵一般事實。」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，從第五波疫情處理不當，到近幾個月所展示出的弱勢，林鄭港府已是「四面楚歌」。他認同，林鄭今日的說法，似有暗示「另有真命天子」的成分。

行政會議成員湯家驊認為，作為行政長官應該尊重制度，選舉未完結前都不知道誰人會帶領下屆港府，因此無論林鄭本身是否有意爭取連任，說法都應謹慎一點，不能作任何假設，所以外界毋須揣測太多。