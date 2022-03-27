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香港商場、超市再現人流 長洲碼頭人潮湧

香港新聞組／香港27日電
大批港人趁周末前往長洲，船公司一度加開班次應對。（中通社）
大批港人趁周末前往長洲，船公司一度加開班次應對。（中通社）

近日香港疫情轉趨穩定，港人紛紛趁著昨天周末外出消費，不少商場、超市再現人流，而前往長洲的碼頭人頭湧湧。

明報報導，新冠疫情持續，離島郊遊成為不少市民假日之選，但近日人多加上渡輪班次削減，離島居民搭船受影響。昨午中環前往長洲的碼頭人頭湧湧，逾100人入閘等候，船公司一度加開班次應付。有長洲居民稱遊客數量大增，對出入和生活構成不便；亦有紀念品店和平安包店負責人說「旺丁不旺財」，遊客消費意欲不高，人流未能帶旺生意。

據報導，居於長洲40多年的廖女士表示，通常會到市區探望家人，現時到訪遊客大增，她一般預早半小時至一小時候船，但「禮拜日就無謂出街同人爭船」。她理解疫情不能外遊，很多市民選擇到長洲度假，而由於清明將近，到長洲掃墓的人亦多，她稱部分居民不太喜歡太多人。

報導稱，在長洲土生土長的程先生呼籲大眾留家抗疫，他說不論平日或周末都有很多遊客前來長洲，但餐廳只能兩人一枱，本身座位不多，加上大量遊客到訪，他自己也只能提早飲茶避開人潮。

此外，香港媒體報導，旺角商場、銅鑼灣昨天也有不少人外出用餐、購物，即使入夜後餐廳已無法堂食，街上人潮未減，甚至有家長推嬰兒車出街散步。

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