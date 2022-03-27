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港第5波疫情院舍3700死 「長者打針是生與死的分別」

香港新聞組／香港27日電

香港第五波疫情，染病死亡的個案中，超過一半是安老及殘疾院舍院友，涉及3685條人命，亦占了全港院舍人士的5%。

香港電台報導，港府公務員事務局局長聶德權昨天說，香港第5波病亡個案逾9成是60歲以上、逾7成是80歲以上長者。他形容打針與不打針、尤其對於長者來說，是生與死的分別。

另據文匯報報導，港府勞工及福利局局長羅致光昨日承認，第五波疫情是「慘痛經歷」，已成立跨部門工作小組改善院舍抗疫能力，首要工作是改善院舍的通風指引。特首林鄭月娥也表示，港府部門之間的協調和溝通不足，令長者未能好好使用暫託設施，港府會引以為鑑，盡最大努力改善。

據報導，在昨日的抗疫記者會上，林鄭月娥表示，在第五波疫情染疫死亡的個案中，截至前日有3685宗涉及院舍院友，因此應對可能出現的新一波疫情時，須研究如何保護重點人群及安老院舍處所。

羅致光直言，處理安老院舍的責任在勞福局，形容這次是「慘痛經歷」。對業界認為該局的工作「慢了一步」，他認為已是「相當客氣」的批評，「第五波疫情爆發初期，已知要急起直追，但仍追不上個案增長速度。」他希望能夠盡快做好日後感染控制等工作，防治下一波疫情再衝擊院舍。

為加強院舍的抗疫能力，勞福局將牽頭成立跨部門工作小組，成員包括食物及衛生局、衛生署、醫管局、發展局及機電工程署官員，全面檢視院舍的抗疫能力及提出改善措施，首次會議將於周內舉行，而首要工作是檢視改善院舍的通風設施，或會協助有需要院舍展開以往因難度高而未有進行的大型通風改善工程。

疫情 香港 林鄭月娥

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