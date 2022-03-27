我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

港疫情高峰過 確診月來首跌破萬宗 航線熔斷改禁飛7天

香港特派員李春／香港27日電
港府26日公布調整航班熔斷機制。新機制下，航空公司從同一地點抵港的民航客機航線被禁止著陸香港的天數，將由14日減短至7天。（中通社資料照片）
港府26日公布調整航班熔斷機制。新機制下，航空公司從同一地點抵港的民航客機航線被禁止著陸香港的天數，將由14日減短至7天。（中通社資料照片）

香港疫情進一步緩和，26日新增確診個案跌到1萬以下，是第五波疫情高峰以來首次跌下萬宗確診。香港衛生當局相信，疫情高峰已過，

26日香港新確診個案8,841宗，是自2月25日、一個月以來首度低過萬宗。香港衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，比起3月初，相信目前疫情已過高峰。不過每一日個案數字都有波幅，很難單憑一、兩日數字判斷疫情趨勢。

歐家榮稱，每日接近萬宗確診，依然是相當高水平，不要以為疫情已經受控，有必要維持各項社交措施，以免疫情反彈。未來數星期疫情十分關鍵，

香港第五波疫情以來，累計已有110萬7000多宗確診個案，以香港人口計約每7人有1人確診。

香港公布染疫死亡人數，過去1天再增139人，即第五波疫情來累計有6888名患者離世，其中近9成6是65歲以上長者，7成是80歲以上長者，大部分無接種疫苗，香港整體死亡率升至0.62%。

香港目前有約1萬名確診者在公立醫院或亞博館等社區治療設施接受治療，其中51人危殆。

特首林鄭月娥稱，第五波疫情非常嚴峻，港府的全民檢測的細化工作仍然在做，下一步「清零」通關，要做全民檢測。又說第五波疫情是她五年任期的最後六個月，現在只能做一件事，因為抗疫是壓倒一切的任務，所以她現在每天都在抗疫。

香港新聞組／香港27日電

香港01報導，香港對9個國家的地區性熔斷機制4月1日撤銷。港府26日公布相關海外抵港人士的登機、檢疫及檢測詳細安排，由香港時間4月1日凌晨零時起生效。措施包括將個別航線熔斷機制，由14日減至7日。

港府表示，當局會繼續對違反規定的個別航線按簡化後的觸發指標實施「熔斷機制」，如同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診，或有1名或以上的乘客經抵港檢測而確診及有1名或以上的乘客未能符合第599H章下指明的條件，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止著陸香港7天。

香港 疫情 檢測

上一則

東航否認刪減維修費傳言 不公開乘客名單

下一則

5成外商想走 港行會召集人：外企難返 特首：個人觀點

延伸閱讀

調查：無屋住、工作忙 7成港人「不想生」創8年來新高

調查：無屋住、工作忙 7成港人「不想生」創8年來新高
新聞評論／特首選舉 「跑馬仔」遊戲再現初熱

新聞評論／特首選舉 「跑馬仔」遊戲再現初熱
連6天低於1.5萬確診 港府4月起逐步恢復公共服務

連6天低於1.5萬確診 港府4月起逐步恢復公共服務
香港新增1萬確診 192人染疫死亡

香港新增1萬確診 192人染疫死亡

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難