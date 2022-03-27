5成外商想走 港行會召集人：外企難返 特首：個人觀點

香港行政會議召集人陳智思表示，一些在香港設立亞太區總部的跨國企業，因疫情、檢疫安排遷離香港。（中新社資料照片）

香港 新冠疫情 嚴峻，嚴格防疫 策略逼走外商。香港歐洲商會調查，近五成外商確定或正在規畫搬離香港；行政會議召集人陳智思認為，企業一旦走了，回來機會不大。至於香港金融中心的地位能否保持，仍待觀察，香港不能長期持續現行的隔離檢疫安排。

綜合香港01、香港電台、明報等媒體報導，對於陳思智的說法，特首林鄭月娥在記者會回應稱，未了解陳智思說話內容，但陳雖是行會召集人，意見應視為個人觀點，更權威的立場應來自她本人及港府。

陳智思昨天在電台節目上表示，一些在香港設立亞太區總部的跨國企業，因疫情、檢疫安排遷離香港，轉往新加坡、杜拜等，搬回來的機會不大；但若主要業務在大中華的公司，則仍有機會重返香港，香港能否保持國際金融中心地位要視後續事態發展。

陳智思認為，符合科學的防疫安排是可接受做法，但能否使香港維持國際金融中心地位，要看往後發展，長遠來看，香港不能持續現行隔離檢疫的做法。香港很多業務要與國際接軌，但更大的經濟活動須與內地進行，不信內地永遠關閉。

香港歐洲商會24日發布新冠疫情對於商業群體的衝擊影響調查報告，這份調查是在港府宣布4月放寬令前所作。

香港行政會議召集人陳智思表示，一些在香港設立亞太區總部的跨國企業，因疫情、檢疫安排遷離香港。圖為香港交易所前人潮。（中新社）

香港金融發展局主席李律仁昨天在電台節目上說，香港是外向型經濟，絕對不能成為「孤島」，只有維持金融發展穩定，才能保持獨特性，香港要做好作為中國的國際金融中心角色，在第五波疫情逐漸緩和時，爭取對內、對外通關。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首公開表示不同意行會成員的意見，予外界覺得特首和行會有矛盾，情況少見，亦是不應發生，甚至會削弱港府威信。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，各界對林鄭月娥連任看淡一線下，不少建制派近日對她嚴厲批評，認為陳智思意見已相當輕微。但他認為，香港防疫上處於夾縫間，林鄭早前被內地極嚴厲聲音批評香港防疫政策，或擔心今次再被批評為放寬入境限制，而必須澄清港府界線。