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香港國安法上路後 官員：外資未因此撤離

香港新聞組／香港26日電
港區國安法實施後，不少人憂慮會導致外資撤港，但據香港投資推廣署說法，這種現象並未發生。（路透資料照片）
港區國安法實施後，不少人憂慮會導致外資撤港，但據香港投資推廣署說法，這種現象並未發生。（路透資料照片）

香港投資推廣署署長傅仲森（Stephen Phillips）昨天說，外資並未因為港區國安法而撤離香港。

香港電台報導，傅仲森受訪時說，去年海外及中國大陸駐港公司已增至逾9000家，創下新高。他說，無論是本地、國際與內地企業，去年在港成立的初創公司數目也創下新高。

他說，投資署去年協助了333家企業在港成立或擴張，而根據報導，同期間離開香港的公司只有5、6家。

傅仲森並引述聯合國貿易和發展會議前年公布的數據指出，香港是全球第三大吸引外商直接投資（FDI）的地方，僅次於排名前兩位的美國和中國。

他認為，多項數據顯示，港區國安法沒有令外資離港，反而是疫情更加影響香港及全球經營環境。

他並說，外國對港區國安法的認知或因一些媒體報導而有頗多誤解，該署正努力打破這些迷思，糾正一些誇張或失實的報導。

此外，香港01報導，香港民意研究所在3月21日至3月24日以電郵接觸6723人，問到對未來政治環境信心，以及有沒有計畫永久離開香港。有24%受訪者表示有計畫移民，較2021年8月16至19日調查上升4個百分點，有65%人回答沒有計畫，較去年8月下跌6個百分點。

當中有35%自稱民主派支持者表示有計畫移民，與去年8月調查持平，問答沒有計畫的人有51%，下跌兩個百分點。值得留意的是，自稱非民主派支持者有17%人表示有計畫移民，較去年8月上升5個百分點，有74%表示沒有計畫，下跌7個百分點。

被問到移民原因，35%人回答是個人自由，而家人前途和香港政治則分別有16%。

被問到對未來政治環境有多大信心，27%受訪者表示好有信心或幾有信心，58%受訪者表示幾無信心或好無信心。當中自稱民主派支持者只有1%表示有信心，高達92%表示無信心。而自稱非民主派支持者則有42%表示有信心，39%表示無信心。

至於對香港人未來享有的個人自由有多大信心，30%受訪者表示有信心，57%受訪者表示無信心。當中自稱民主派支持者亦只有1%表示有信心，92%表示無信心。而自稱非民主派支持者則有47%表示有信心，38%表示無信心。

經濟前景方面，有25%人表示有信心，49%人表示無信心，23%人表示一半半。

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