調查：無屋住、工作忙 7成港人「不想生」創8年來新高

香港婦聯公布最新調查數據，顯示近七成受訪者沒有意願生育，是有紀錄以來新低點。( 中新社資料照片)

香港 婦聯昨公布一項調查，發現近七成受訪者沒有意願生育，是有紀錄以來新低點。最影響生育主因首三位分別為房屋問題嚴重、工作繁忙沒有時間，以及育兒經濟壓力大；另有71%受訪者認為新冠疫情 是影響生育的因素之一。婦聯促港府盡快控制好本地疫情及重振經濟，增加年輕夫婦的生育意願。

明報報導，香港婦聯於1月24日至2月18日，以問卷訪問1275名18歲以上的香港居民，受訪者中有31%表示願意生育，是自2014年該機構做港人生育意願調查以來最低。若按年齡畫分，30至39歲受訪者生育意願最高，達45.2%，而19至29歲中只有12.5%願意生育。逾八成受訪者認為房屋短缺嚴重、工作繁忙及育兒經濟壓力大是影響生育的主要原因。

另外，據報導，今次調查亦發現有71%受訪者認為疫情影響生育意願。該機構認為，除了因為疫情影響經濟，市民生活壓力大而減低生育意願外，不少年輕夫婦亦擔憂疫情會對懷孕產生不良影響。香港婦聯稱，上月已去信促請港府將孕婦及餵哺母乳的婦女納入「疫苗 通行證」的豁免範圍，為期一年，讓年輕母親與家人平衡自身的懷孕情況及感染風險，使她們在懷孕及照顧嬰幼兒時不必「增煩添亂」，期望藉此提升港人生育意願。

報導引述婦聯副主席歐陽寶珍表示，她們接觸的個案中，部分正懷孕或餵哺母乳的女士同樣有打針，但婦聯期望反映有關關注，惟港府沒特別回應。她又表示，是次調查並沒問及政治問題對生育意願影響，至於疫情後港人的生育意願會否回升，她認為不知未來經濟發展如何，難以預計。

報導，該機構亦建議港府帶頭全面落實家庭友善政策，包括彈性工作時間、五天工作等，亦應增設育兒津貼或增加養育子女的免稅額，亦要增建公營房屋，讓育有子女的家庭優先輪候公屋或居屋，改善年輕夫婦生活質素。