我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

調查：無屋住、工作忙 7成港人「不想生」創8年來新高

香港新聞組／香港26日電
香港婦聯公布最新調查數據，顯示近七成受訪者沒有意願生育，是有紀錄以來新低點。( 中新社資料照片)
香港婦聯公布最新調查數據，顯示近七成受訪者沒有意願生育，是有紀錄以來新低點。( 中新社資料照片)

香港婦聯昨公布一項調查，發現近七成受訪者沒有意願生育，是有紀錄以來新低點。最影響生育主因首三位分別為房屋問題嚴重、工作繁忙沒有時間，以及育兒經濟壓力大；另有71%受訪者認為新冠疫情是影響生育的因素之一。婦聯促港府盡快控制好本地疫情及重振經濟，增加年輕夫婦的生育意願。

明報報導，香港婦聯於1月24日至2月18日，以問卷訪問1275名18歲以上的香港居民，受訪者中有31%表示願意生育，是自2014年該機構做港人生育意願調查以來最低。若按年齡畫分，30至39歲受訪者生育意願最高，達45.2%，而19至29歲中只有12.5%願意生育。逾八成受訪者認為房屋短缺嚴重、工作繁忙及育兒經濟壓力大是影響生育的主要原因。

另外，據報導，今次調查亦發現有71%受訪者認為疫情影響生育意願。該機構認為，除了因為疫情影響經濟，市民生活壓力大而減低生育意願外，不少年輕夫婦亦擔憂疫情會對懷孕產生不良影響。香港婦聯稱，上月已去信促請港府將孕婦及餵哺母乳的婦女納入「疫苗通行證」的豁免範圍，為期一年，讓年輕母親與家人平衡自身的懷孕情況及感染風險，使她們在懷孕及照顧嬰幼兒時不必「增煩添亂」，期望藉此提升港人生育意願。

報導引述婦聯副主席歐陽寶珍表示，她們接觸的個案中，部分正懷孕或餵哺母乳的女士同樣有打針，但婦聯期望反映有關關注，惟港府沒特別回應。她又表示，是次調查並沒問及政治問題對生育意願影響，至於疫情後港人的生育意願會否回升，她認為不知未來經濟發展如何，難以預計。

報導，該機構亦建議港府帶頭全面落實家庭友善政策，包括彈性工作時間、五天工作等，亦應增設育兒津貼或增加養育子女的免稅額，亦要增建公營房屋，讓育有子女的家庭優先輪候公屋或居屋，改善年輕夫婦生活質素。

疫情 香港 疫苗

上一則

闡述烏克蘭局勢 魯浙陝「集體備課」 促教師統一口徑

下一則

元首熱線 習近平對話南韓候任總統、英相強生

延伸閱讀

香港新增1萬確診 192人染疫死亡

香港新增1萬確診 192人染疫死亡
調查：歐商會25%企業 1年內遷離香港

調查：歐商會25%企業 1年內遷離香港
香港增13074宗新冠確診 疫情高位停滯

香港增13074宗新冠確診 疫情高位停滯
香港積極部署疫後重振經濟 藉「七欖」辦國際金融論壇

香港積極部署疫後重振經濟 藉「七欖」辦國際金融論壇

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果