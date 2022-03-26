新聞評論／特首選舉 「跑馬仔」遊戲再現初熱

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 百年不變的樂趣是賽馬和賭馬，自1841年以來，享受養馬和賽馬樂趣的是港英上流社會；自1884年以降，香港草根階層就在「英皇御准」下沉迷賭馬。傳到今天，這種樂趣真正做到了「50年不變」，同時「跑馬」的精神也深入人心，包括糾纏於特首選舉中的「跑馬仔」。

如今在香港說到「跑馬仔」，會令人想到兩件事，一件是簡單易學推倒胡的港式麻雀（麻將）玩法，另一件就是回歸以來的香港特首選舉。所謂特首選舉「跑馬仔」，那就真的跟跑馬地的夜間賽馬一樣，有大熱門有大冷門，有白馬有黑馬，或早或晚，就有不同的人出來參加預賽和決賽。

今次香港特首選舉，是被淒風苦雨的疫情壓下推遲兩個月的。25日港府刊憲，提名 期由4月3日至16日間舉行，選舉則於5月8日舉行。

也就是說，留給好事者「刨馬經」猜人選的時間，也就個多禮拜，參選特首的白馬黑馬，都得在那12天時間中，自己握著提名表格去找選舉主任完成提名。

伴隨著這選舉提名期的確定，「跑馬仔」遊戲再現初熱，那是政圈盛傳現任三司中的兩司，即政務司長李家超及財政司長陳茂波，要辭職參選特首了。

所以昨天林鄭被問到李家超和陳茂波有沒有意思參選特首，就沒好氣地說，目前沒有收到司局長辭職，如收到早已公布。至於她本人是否競逐連任，她說目前沒有答案。

香港政圈的「跑馬仔」遊戲，把李家超和陳茂波排到頭陣，那不僅是擠落林鄭，還有令馬仔跑得有聲有色的意思。但今次特首選舉，有熱炒和冷拌兩種模式，所謂熱炒，就是繼續傳統「跑馬仔」遊戲，所謂「小圈子」、大遊戲；而冷拌就如拼個冷盤，只要形色佳就好，不要熱度。

今次特首選舉，是香港選制大變後的首次，其中一項規定是候選人須獲不少於188選委會委員提名。這是政治高門檻下的技術高門檻，透露出選制設計者希望冷拌之情。

當然，香港政圈也確實有吹風，今次香港選特首要取「澳門 模式」，或直說與「中國特色」一致，一人上路，乾脆俐落，不再「跑馬仔」了。