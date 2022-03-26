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連6天低於1.5萬確診 港府4月起逐步恢復公共服務

香港新聞組／香港26日電
港府部門4月1日起將逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。（中通社）
港府部門4月1日起將逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。（中通社）

香港昨天新增1萬405例新冠確診病例，連續6天新增確診低於1.5萬例，過去24小時再通報192名確診者死亡，死亡率攀升至0.61%。確診病例呈下降趨勢，港府昨天公布，港府部門將自4月1日起逐步恢復公共服務。

第5波疫情自1月初爆發後，港府陸續停止大部分非緊急公共服務，一般公務員居家上班。港府部門會由4月1日起逐步恢復公共服務，4月21日起大致恢復正常公共服務。

發言人說，港府早前要求全部於港府場地上班的港府雇員，至少接種1劑疫苗，他們必須在4月1日前完成接種第2劑疫苗，以配合港府逐步恢復公共服務。

香港第5波疫情至今已有109萬9000人染疫，6749人死亡，其中96%是65歲以上老人，整體死亡率攀升至0.61%。

特首林鄭月娥25日表示，全港約300萬家庭將獲得防疫服務包。 （中通社）
特首林鄭月娥25日表示，全港約300萬家庭將獲得防疫服務包。 （中通社）

明報報導，港府下月向全民派發防疫物資。特首林鄭月娥昨宣布，將在4月初向全港近300萬個家庭派發防疫服務包，當局冀7日內完成派發。為了「補漏拾遺」，當局會在全港增設派發點讓市民補領，強調不會令市民不便。首批中央援港的抗疫物資早在上月下旬抵港，工聯會立法會議員鄧家彪稱，派發物資已過了最迫切時間，不過現時派發亦可間接證明香港物資足夠。

防疫服務包內的物資包括兩盒中成藥、KN95口罩和快速測試包各20個、抗疫資訊小冊子及心意卡。港府稱每包足夠2至3人家庭使用，若部分家庭人數較多，義工可寬鬆處理多派一個。

香港3月初迎來第五波疫情高峰，港澳辦主任夏寶龍月中曾要求港府改善中央援港物資的派發。鄧家彪認為，抗疫物資愈早派發愈好，港府2月初落實居家隔離，不少市民只是收到指引，卻無相應物資支援，已積聚一定民怨。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使疫情稍回落，口罩和快速測試包仍是常用防疫物資。他說由於快速測試包靈敏度和特異度各有不同，檢測結果可能出現假陰性或假陽性，建議港府在人手和資源許可下於高危場所附近設流動檢測站，供出現病徵或對快速測試結果不肯定的市民覆檢，才能盡早減低社區爆發情況。

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