選務職員寄錯電郵 1.5萬選民資料外洩

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

選舉事務處25日表示，該處一名職員不當地處理載有約1.5萬名選民資料的檔案，傳送至一個不明的電郵地址。

香港 01報導，選舉事務處已就事件向警方報案，以防止涉及的資料進一步外洩，並通報個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室。涉事員工已即時調離原有工作崗位。

選舉事務處得悉上述事件後，隨即展開調查。初步調查發現，該處一名職員沒有跟從部門指引，擬於3月23日晚上將載有選民資料的檔案，傳送到其私人電郵地址，以方便工作。然而，該職員於傳送過程中輸入錯誤的電郵地址，導致檔案發送至一名不明收件人。處方已即時透過電郵通知該名收件人立即及永久刪除相關檔案，並聯絡選舉事務處跟進。

涉及檔案載有約1.5萬名選民的中英文姓名及住址，選舉事務處職員按房屋署所提供的資料覆核選民的登記住址，當中並無身份證號碼、出生日期及性別等資料。

選舉事務處就事件向受影響選民致歉，並會嚴肅跟進及進一步調查事件，徵詢個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室的意見，以全面檢視事件及採取適當改善措施，以防同類事件再次發生。