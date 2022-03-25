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香港再發消費券抗疫 加碼至1萬港元

香港新聞組╱香港25日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港疫情沒完沒了，港府繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元(港幣，下同)，最快4月7日派發。

香港01報導，第二輪消費券將分為兩期發放，首期金額為5000元，根據市民去年選擇的平台自動發放。至於第二期則發放餘下的5000元，政府早前透露將於暑假派發，屆時除了現有的4間平台外，更會挑選其他平台讓市民「轉會」，以形成良性競爭讓市民得益。

隨著第五波疫情逐緩，港府近日亦傳出將於下月放寬社交距離措施，以及恢復面授課堂等。特首林鄭月娥亦表示，期望全城努力，於4月21日開始，按3個月並分3個階段，逐步放寬措施限制，意味不再分為ABC類食肆。

早前政府亦公布，當4月派發消費券時，AlipayHK、WeChat Pay、Tap & Go的用戶，將一次過獲得消費券5000元，有效期為7個月，即10月31日截止；僅八達通的用戶分開兩期領取。

八達通用戶首先將獲發4000元，若用戶於5月底的合資格消費，累積總額達4000元，則可最快於6月16日領取餘下1000元，有效期同為10月底，即最遲為11月16日領取。

疫情 香港 社交距離

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