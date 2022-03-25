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調查：歐商會25%企業 1年內遷離香港

香港新聞組╱香港25日電
全球金融中心指數報告顯示，香港的總排名維持全球第三位。(歐新社資料照片)
全球金融中心指數報告顯示，香港的總排名維持全球第三位。(歐新社資料照片)

由於香港嚴控出入境檢疫，香港歐洲商務協會調查顯示，260名受訪者中四分之一稱其公司考慮在一年內遷離香港，另外近四分之一稱打算局部遷離香港。調查又稱，四成受訪者因入境限制或不能見家人，難以吸引海外人才到香港。

綜合明報、香港01報導，商會在報告中稱，香港動態清零政策令商界付上非常高的代價，呼籲政府容許已完成接種及檢測的旅客在家隔離，及將入境檢疫政策與本地居家隔離政策看齊。

立法會金融服務界議員李惟宏表示，香港長期不能通關，的確導致人才流失，雖然金融業及交易改為網上進行，但行業始終是人與人的行業。至於與內地通關及國際接軌取捨，他說若其中一邊可以通關，至少可部分恢復經濟及行業，帶動消費及經濟活動。

歐洲商務協會在1月中至2月上旬網上問卷調查，25%受訪者稱其所屬公司計畫未來12個月內遷走，24%稱會局部遷走，34%稱不肯定，17%稱不會。調查獲分別來自16間在港歐洲商會的成員回覆，70%受訪者公司少於100名僱員。英商會今次並未參與。

不過，根據英國Z/Yen及中國綜合開發研究院的《全球金融中心指數》報告顯示，香港的總排名維持全球第三，紐約及倫敦分別派第一及第二位，上海由第六升至第四位，新加坡排第六。

香港當局說，報告再次肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力，香港在各類競爭力領域，包括營商環境、人力資本、基礎設施，以及聲譽和綜合，繼續名列前茅。

港府說，酸然疫情和地緣政治局勢持續為環球金融市場帶來不確定性，但香港穩健成熟的監管制度、嚴謹的風險監察體制、以及聯繋匯率制度之下，本港金融市場一直暢順運作，亦未見出現資金進出異常的情況；香港「一國兩制」的制度優勢、法治傳統、市場化及國際化營商環境等，都有助持續鞏固香全球金融中心的地位。

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