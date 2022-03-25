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港檢疫太嚴擾營運…11航企連署 倡貨機效內地閉環

香港新聞組╱香港25日電
11家國際航空公司連署，要求特首林鄭解除香港現時規定機組人員在登機前和抵港後的檢測要求。(路透資料照片)
11家國際航空公司連署，要求特首林鄭解除香港現時規定機組人員在登機前和抵港後的檢測要求。(路透資料照片)

香港疫情嚴峻，實施最嚴格防疫措施，11家國際航空公司連署，要求特首林鄭月娥解除香港現時規定機組人員在登機前和抵港後的檢測要求，指規定超出航空公司承受範圍，是避飛香港的關鍵原因；並建議香港可考慮採用內地讓貨運機組人員「閉環」做法。

香港01報導，FedEx、UPS、聯合航空、英國航空和日本航空等11家國際航空公司，前日連署致函林鄭月娥，要求香港解除登機前、抵港後的檢測要求，指香港對機組人員的檢測安排是全球異數，除了會導致延誤，亦令機員有被送隔離的風險，擾亂了航空公司的營運。

信中指香港是亞洲唯一有相關要求的地區，超出航空公司承受範圍；又批評相關措施有違國際航運慣例，導致航空公司避飛香港。

連署信建議，香港當局可效法內地，讓非本地機組人員在貨機「閉環工作」，既可確保機員與社區分隔、也可以避免出現機員因確診隔離而擾亂航班營運，這樣才能減少外國航空公司的營運不確定性，恢復在香港中轉，並正常營運航班。

明報報導，立法會議員田北辰認為，仿效內地「閉環管理」做法可行，「機組人員十個八個鐘在機上，不可離開，我們可以給予飲食，直至下一班機走」。他表明，香港若要與內地通關，便不可能接受任何低於內地要求的方案。立法會議員陳恒鑌認為，政府應加快核酸檢測，減少機組人員等候時間。

政府早前宣布，下月起取消對英美等9國的客機「禁飛令」，並放寬港人回港檢疫期，但未能為航空業掃除疫下障礙。港府發言人回覆，港府會繼續密切監察疫情發展，聯同專家研判，廣泛聽取航空業界等意見，制定日後應採用的更有針對性防疫措施。

香港 檢測 林鄭月娥

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