林鄭求援北京 加派中醫助港抗疫

針對香港疫情，林鄭月娥再次求助北京，要求派遣中醫專家支援。圖為林鄭(中)在元朗視察社區隔離設施。(中通社)

香港 昨天新增1萬3074宗新冠確診，201人死亡，第5波疫情 至今累計107萬5519人染疫，特首林鄭月娥昨再次就抗疫求助北京 ，要求北京方面派遣中醫專家到香港支援，認為可幫助香港長者抗疫。

綜合港媒報導，林鄭昨在記者會上表示，廣東省中醫院副院長張忠德正帶領一些內地中醫專家在香港支援抗疫，她前天再與內地專家開會，對方肯定本地近期的抗疫措施，為減低死亡率、減少重症及優先照顧老人的策略打下基礎。現在平均每天仍有約200人染疫死亡，老人住院率高且接種疫苗率不足，因此不能鬆懈。

香港年初爆發第5波疫情，至今累計逾百萬人染疫、6356人死亡，面對如此嚴峻局面，港府由於醫療人手及資源不足，於是求助於北京。北京從各方面援港抗疫，包括派出醫護人員、病毒檢測員等到香港，其中包括中醫專家。

醫院管理局行政總裁高拔陞天說，內地中醫專家每天在亞洲博覽館臨時隔離及治療中心工作，館內有不少長者，據初步了解，中醫藥為長期病患的病症控制帶來很大幫助。

醫管局行政總裁高拔陞引述張忠德指，中醫藥對常見呼吸道或消化道徵狀有明顯幫助，特別長者易便祕、胃口差或肚脹等。食衛局局長陳肇始指，去年1月為住院患者提供940次中醫特別診療，約170名病人受惠；去年4月起在18間中醫診所暨教研中心提供復康服務，逾4580名康復者受惠，涉1.43萬次診療，現日均有數百名病人使用，需求急升。

中醫藥發展基金資助的免費遙距診症則有2萬個配額為家居隔離患者治療，日均數百人使用；為安老院舍提供的遙距及外展中醫診症有160間院舍參加。另已派出逾128萬盒中央援港中成藥，當局亦支援浸大為香港專門製作的「防感方」顆粒沖劑提升產量。

此外，浸大中醫團隊為逾萬確診者遙距診症，大部分2、3日後陽轉陰，有9旬患者因而發現血氧極低入院急救，團隊下周一將會進駐啟德暫託中心。