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選香港特首？網傳李家超、陳茂波請辭拚選戰

香港新聞組╱香港25日電
李家超(圖)、陳茂波被爆醞釀辭職參選香港特首。 (中新社資料照片)
李家超(圖)、陳茂波被爆醞釀辭職參選香港特首。 (中新社資料照片)

香港第五波疫情趨緩，特首選舉如無意外不會再延後，目前距離4月3日提名期展開只剩一個多星期。昨日有消息傳出，政務司長李家超下周辭職，準備參選特首，與此同時，又傳財政司長陳茂波也準備辭職參選，一時間眾說紛紜。

香港01報導，香港第疫情慘重，林鄭的領導表現使她連任行情被大為看淡，焦點反而轉向特區第二、第三把手，政界關注，李家超或陳茂波會否辭職選特首？昨日政商界流傳一張製圖，聲稱李家超下周辭職，正式參選特首。

有資深建制派表示，估計本屆特首選舉較「簡單」，不會有競爭，當未來一兩星期就會有人亮相，幾可肯定是北京屬意的「真命天子」。有政協界選委指，原本預料今次選舉有至少兩人入閘，但香港疫情急轉直下，特首競選期進一步壓縮，料「二人聚」機會不大，不會再上演2017年兩名司長大戰的情境。

香港經濟日報報導，按規定，現任特首爭取連任毋須辭職，但司局長等官員若參選，必須先辭職，例如2017年特首選舉，時任財司曾俊華及政務司長林鄭月娥都在提名期前先後辭職，但中央在提名期開始前2天，才批准兩人請辭。

昨日網上盛傳李家超下周將辭職參選，但知情人士說「傳言不正確」；對於財爺陳茂波，傳言更直接說他已辭職，但另一知情人士否認說傳聞完全是「子虛烏有」。

媒體昨分別向兩位司長辦公室詢問，政務司長辦公室未回覆，但消息指傳聞不屬實；財政司長辦公室則指，陳茂波正全力參與抗疫，不評論揣測性報導。

報導指出，北京對於下任特首人選，目前還未有風聲，各熱門人選全都是做好準備，卻暫按兵不動。政圈傳言，有意捲土重來的全國政協副主席梁振英，政綱、助選班底都已準備好，只要北京開綠燈，立刻可以投入選戰。而林鄭本有意角逐連任，但香港第5波疫情嚴峻，影響其連任前景。

報導還說，北京日前已開始聯絡1500名選委，詢問他們在特首選舉提名期及投票日會否在港？有資深建制派人士指，北京此舉等於表明選舉不會再改期。

李家超、陳茂波(圖)被爆醞釀辭職參選香港特首。(中通社資料照片)
李家超、陳茂波(圖)被爆醞釀辭職參選香港特首。(中通社資料照片)

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