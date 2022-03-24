香港研究：逾4成染疫者 1年後仍疲勞乏力

香港理工大學追蹤成年新冠康復者發現，43%人染疫後12個月，仍有持續疲勞、下肢乏力等「疲勞綜合症」情況。（美聯社）

據報導，香港 理工大學研究團隊自2020年起追蹤118名在香港去年第四波疫情 中確診的成年患者身體狀況發現，約42%患者在確診後12個月，出現疲勞綜合症，當中約83%人延續至一年後，並以肺活量及下肢肌肉力量受到的影響最大。

綜合香港商業電台、明報報導，女性確診者更容易出現疲勞症狀，至於年齡與確診前的運動習慣，與染疫痊癒後疲勞情況則沒有看到明顯關係。

香港理工大學研究團隊正開始收集第5波疫情的Omicron 患者數據。參與這項研究的理工大學康復治療科學系副教授黃宇樂建議，患者可循序漸進進行適當強度及頻率的運動，協助恢復體能。根據世界衛生組織建議，每周應進行2.5小時中等強度的有氧運動，或最少進行75分鐘高強度有氧運動。

理工大學發現「疲勞綜合症」當中女性較男性多三成。理大團隊設計「康復八式」及治療方案，冀幫助康復者復元。

理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授兼副系主任符少娥說，康復者疲勞成因未明，但如可提高他們的肺活量、下肢力量及增速步行表現，能改善疲勞感。她說團隊展開研究時，港府未推出疫苗接種計畫，故沒統計研究對象有否打針。團隊正招募曾感染新冠變種病毒株Omicron的患者參與下階段研究。