我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

等錢救命 香港趕領失業援助 10小時6.6萬人

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

疫下失業基層生活困苦，港府新推出的1萬港元（約1278美元）「臨時失業支援」計畫，昨天開始接受申請，失業或停業者蜂擁交表，首10小時內已有近6.6萬人申請。有工會組織估計，首日申請可能破10萬宗，反應踴躍說明基層這兩年水深火熱，「等錢救命」。但對基層市民來說，申請手續依然有優化空間。

大公報報導，政策創新與統籌辦事處副總監陳偉偉表示，申請者交齊資料後，審批需三至四星期，下月中可望獲發一萬元。不過，計畫只接受網上申請，申請者要提交收入證明及失業證明，雇主可能早已結業或沒有簽署解雇信。有失業清潔工坦言苦惱，「我做散工，不知去哪裡找工作證明」，擔心因此未能成功申請。

「臨時失業支援」計畫申請期為三星期，因第五波疫情而失去工作的全職或兼職雇員及自雇人士可申請，需在下月12日晚上11時59分前，透過網上申請系統www.tur.gov.hk提交申請表，政策創新與統籌辦事處處理及發放款項。

工聯會理事長黃國表示，疫情持續兩年多，失業人士活在水深火熱中，早已用盡積蓄，甚至「碌爆卡」，有曾月入數萬的旅遊領隊，欠下銀行卡數逾十萬元；亦有不少劏房戶或一人養幾口的家庭經濟支柱，失業後承受經濟及精神的雙重沉重壓力。他認為，港府統計處公布最新有15萬失業人口，數字應是低估了，因為不少工友被要求放無薪假、停薪留職及做散工，他認為港府應放寬薪金上限3萬元規定，「突然失業，中產或基層都應有1萬元援助。」

港府發言人表示，「臨時失業支援」計畫首日申請反應熱烈，網上申請系統昨晨8時啟用，整日運作暢順，截至傍晚6時收到超過6萬5800宗申請。熱線1836128由18日運作至昨日，收到約6.2萬個查詢。5個服務中心昨天約有800名市民前往查詢或提交申請。陳偉偉表示，如未能提交正式證明的市民，可提交個人申述書。

勞聯立法會議員周小松表示，工友兩年來停工或失業，對失業援助十分渴求，全日申請可能10萬宗，不少工友不懂網上申請，反映熱線難打通。

疫情 三星

上一則

香港疫情下降？特首：沒到疫情末段 仍準備全民強檢

下一則

大火中捨身護妻 南京勇夫嚴重燒傷不治 捐款已超上百萬

延伸閱讀

香港研究：逾4成新冠患者痊癒1年後 體能仍未恢復

香港研究：逾4成新冠患者痊癒1年後 體能仍未恢復
花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感

花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感
港大：第6波必來 推算再添220萬人染疫 恐增1500死

港大：第6波必來 推算再添220萬人染疫 恐增1500死
香港武術教練被拘 遭指地下港獨「黑武士軍團」成員

香港武術教練被拘 遭指地下港獨「黑武士軍團」成員

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高