等錢救命 香港趕領失業援助 10小時6.6萬人

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

疫下失業基層生活困苦，港府新推出的1萬港元（約1278美元）「臨時失業支援」計畫，昨天開始接受申請，失業或停業者蜂擁交表，首10小時內已有近6.6萬人申請。有工會組織估計，首日申請可能破10萬宗，反應踴躍說明基層這兩年水深火熱，「等錢救命」。但對基層市民來說，申請手續依然有優化空間。

大公報報導，政策創新與統籌辦事處副總監陳偉偉表示，申請者交齊資料後，審批需三至四星期，下月中可望獲發一萬元。不過，計畫只接受網上申請，申請者要提交收入證明及失業證明，雇主可能早已結業或沒有簽署解雇信。有失業清潔工坦言苦惱，「我做散工，不知去哪裡找工作證明」，擔心因此未能成功申請。

「臨時失業支援」計畫申請期為三星 期，因第五波疫情 而失去工作的全職或兼職雇員及自雇人士可申請，需在下月12日晚上11時59分前，透過網上申請系統www.tur.gov.hk提交申請表，政策創新與統籌辦事處處理及發放款項。

工聯會理事長黃國表示，疫情持續兩年多，失業人士活在水深火熱中，早已用盡積蓄，甚至「碌爆卡」，有曾月入數萬的旅遊領隊，欠下銀行卡數逾十萬元；亦有不少劏房戶或一人養幾口的家庭經濟支柱，失業後承受經濟及精神的雙重沉重壓力。他認為，港府統計處公布最新有15萬失業人口，數字應是低估了，因為不少工友被要求放無薪假、停薪留職及做散工，他認為港府應放寬薪金上限3萬元規定，「突然失業，中產或基層都應有1萬元援助。」

港府發言人表示，「臨時失業支援」計畫首日申請反應熱烈，網上申請系統昨晨8時啟用，整日運作暢順，截至傍晚6時收到超過6萬5800宗申請。熱線1836128由18日運作至昨日，收到約6.2萬個查詢。5個服務中心昨天約有800名市民前往查詢或提交申請。陳偉偉表示，如未能提交正式證明的市民，可提交個人申述書。

勞聯立法會議員周小松表示，工友兩年來停工或失業，對失業援助十分渴求，全日申請可能10萬宗，不少工友不懂網上申請，反映熱線難打通。