我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

香港禁飛令鬆綁 料5月海外返港高峰期

香港新聞組／香港24日電
港府4月起取消9國「禁飛令」，旅遊業促進會認為5月將出現的海外港人返港高峰期。香港機場旅客出入境資料照片。（中通社）
港府4月起取消9國「禁飛令」，旅遊業促進會認為5月將出現的海外港人返港高峰期。香港機場旅客出入境資料照片。（中通社）

港府下月起取消9國「禁飛令」，返港人士須提前預定檢疫酒店至少7晚。旅遊業促進會總幹事崔定邦昨天在一個電台節目，建議逐步將隔離酒店改回做檢疫酒店，以應對即將於5月出現的海外港人返港高峰期。

文匯報報導，崔定邦指，下月初不會有太多航班復飛，相信屆時返港的港人不會太多，到5月北半球國家放暑假，屆時會迎來返港高峰期。他又指不少指定檢疫酒店已改作社區隔離設施，估算目前約有5600至6000間房，能夠在一個個月內服務逾萬名抵港居民。他建議將部分隔離酒店改回檢疫酒店，增加房間數目，同時亦表示期望港府進一步放寬航班熔斷機制。

另據香港01報導，特首林鄭月娥昨天出席立法會行政長官答問會，議員集中提出抗疫措施的問題。立法會紡織及製衣界議員陳祖恒指，港府可在第一階段放寬社交距離措施前，先讓符合規定的市民和商戶優先恢復正常生活。林鄭回應指，第五波疫情之下「一次過收緊」措施，希望在4月21日一併放寬部分處所的限制。她舉例，屆時食肆可以放寬限制，不用再區分「ABC」類。林鄭解釋，市民屆時進入餐廳，需要使用疫苗通行證，「不打針就進不去」，因此食肆不用再分類。

林鄭期望全城努力，在4月21日開始，按3個月、分3個階段放寬措施限制。

對於香港與內地通關的路線圖，林鄭月娥回應指，通關一定要有條件，在疫情穩定後會按照去年12月內地評估後的條件進行，但暫時無時間表，因不知道疫情有多快受控甚至清零。

疫情 林鄭月娥 香港

上一則

大火中捨身護妻 南京勇夫嚴重燒傷不治 捐款已超上百萬

下一則

香港研究：逾4成染疫者 1年後仍疲勞乏力

延伸閱讀

香港特首：3天後公布全民強制普篩等安排

香港特首：3天後公布全民強制普篩等安排
香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分 李家超民望也新低

香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分 李家超民望也新低
深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？

深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？
30萬港人居家隔離 3993死超越武漢 8旬婆婆：確診無人理

30萬港人居家隔離 3993死超越武漢 8旬婆婆：確診無人理

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高