香港禁飛令鬆綁 料5月海外返港高峰期

港府4月起取消9國「禁飛令」，旅遊業促進會認為5月將出現的海外港人返港高峰期。香港機場旅客出入境資料照片。（中通社）

港府下月起取消9國「禁飛令」，返港人士須提前預定檢疫酒店至少7晚。旅遊業促進會總幹事崔定邦昨天在一個電台節目，建議逐步將隔離酒店改回做檢疫酒店，以應對即將於5月出現的海外港人返港高峰期。

文匯報報導，崔定邦指，下月初不會有太多航班復飛，相信屆時返港的港人不會太多，到5月北半球國家放暑假，屆時會迎來返港高峰期。他又指不少指定檢疫酒店已改作社區隔離設施，估算目前約有5600至6000間房，能夠在一個個月內服務逾萬名抵港居民。他建議將部分隔離酒店改回檢疫酒店，增加房間數目，同時亦表示期望港府進一步放寬航班熔斷機制。

另據香港 01報導，特首林鄭月娥 昨天出席立法會行政長官答問會，議員集中提出抗疫措施的問題。立法會紡織及製衣界議員陳祖恒指，港府可在第一階段放寬社交距離措施前，先讓符合規定的市民和商戶優先恢復正常生活。林鄭回應指，第五波疫情 之下「一次過收緊」措施，希望在4月21日一併放寬部分處所的限制。她舉例，屆時食肆可以放寬限制，不用再區分「ABC」類。林鄭解釋，市民屆時進入餐廳，需要使用疫苗通行證，「不打針就進不去」，因此食肆不用再分類。

林鄭期望全城努力，在4月21日開始，按3個月、分3個階段放寬措施限制。

對於香港與內地通關的路線圖，林鄭月娥回應指，通關一定要有條件，在疫情穩定後會按照去年12月內地評估後的條件進行，但暫時無時間表，因不知道疫情有多快受控甚至清零。