香港積極部署疫後重振經濟 藉「七欖」辦國際金融論壇

香港國際七人欖球賽每年為香港創造就業機會，也帶來數億元收入，圖為2019年香港國際七人欖球賽資料照片。（中通社資料照片）

港府積極部署疫後重振經濟。港府擬於11月初復辦已五度延期的香港 國際七人欖球賽（簡稱「七欖」），期間將舉辦最高級別的國際金融論壇，廣邀環球及內地金融機構高層赴港，觀賽之餘順道展開交流。

財政司司長陳茂波表示，國際金融論壇預料規模約100至200人。屆時將邀請環球及內地金融機構的最高層人員赴港觀看欖球賽，同時舉辦對接、交流會，方便這些公司決策人更了解香港情況，有信心加大在港投資 。

綜合大公報、香港01報導，在疫情 之前，無論是日本或歐美商家，都對粵港澳大灣區發展感興趣。陳茂波在港台電視節目《盤點政策》中表示，如果11月舉辦國際金融論壇，並能安排一程多站，令有關人員到訪香港及大灣區其他城市，他形容是「併船出海」，一起推動，有助提升香港競爭力。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬表示，欖總非常樂見有關消息，有信心能夠在八個月後舉辦精彩賽事。他又提到，相信香港七欖可以成為商界的催化劑，「畢竟香港七欖是世界上獨一無二宣傳香港的工具。」

港府擬於今年11月初復辦香港國際七人欖球賽，圖為2019年七人欖球賽外圍賽。（中通社資料照片）

受疫情影響，香港「七欖」五度延期，欖總早前更告急指，已虧損2億港元（約2556萬美元），現終於迎來復辦曙光。麥偉彬指，賽事將於11月4日至6日舉行，期間能夠為香港招待環球及內地金融機構的最層人員，消息令人振奮。他提到，香港七欖在香港體育版圖上已扎根超過45年，也被廣泛認為是世界首屈一指的商務招待活動之一，每年為香港創造就業機會，也帶來數億元收入。

陳茂波表示，預算案增加撥款予投資推廣署及旅發局，以加強海外推廣，希望疫情後吸引更多人來港。

據報導，香港「七欖」為期三天，往年吸引世界各地欖球隊赴港參賽，欖球迷也會專程赴港觀看賽事，是全球七欖賽事中規模最大、時間最長。