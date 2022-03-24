我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

香港積極部署疫後重振經濟 藉「七欖」辦國際金融論壇

香港新聞組／香港24日電
香港國際七人欖球賽每年為香港創造就業機會，也帶來數億元收入，圖為2019年香港國際七人欖球賽資料照片。（中通社資料照片）
香港國際七人欖球賽每年為香港創造就業機會，也帶來數億元收入，圖為2019年香港國際七人欖球賽資料照片。（中通社資料照片）

港府積極部署疫後重振經濟。港府擬於11月初復辦已五度延期的香港國際七人欖球賽（簡稱「七欖」），期間將舉辦最高級別的國際金融論壇，廣邀環球及內地金融機構高層赴港，觀賽之餘順道展開交流。

財政司司長陳茂波表示，國際金融論壇預料規模約100至200人。屆時將邀請環球及內地金融機構的最高層人員赴港觀看欖球賽，同時舉辦對接、交流會，方便這些公司決策人更了解香港情況，有信心加大在港投資

綜合大公報、香港01報導，在疫情之前，無論是日本或歐美商家，都對粵港澳大灣區發展感興趣。陳茂波在港台電視節目《盤點政策》中表示，如果11月舉辦國際金融論壇，並能安排一程多站，令有關人員到訪香港及大灣區其他城市，他形容是「併船出海」，一起推動，有助提升香港競爭力。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬表示，欖總非常樂見有關消息，有信心能夠在八個月後舉辦精彩賽事。他又提到，相信香港七欖可以成為商界的催化劑，「畢竟香港七欖是世界上獨一無二宣傳香港的工具。」

港府擬於今年11月初復辦香港國際七人欖球賽，圖為2019年七人欖球賽外圍賽。（中...
港府擬於今年11月初復辦香港國際七人欖球賽，圖為2019年七人欖球賽外圍賽。（中通社資料照片）

受疫情影響，香港「七欖」五度延期，欖總早前更告急指，已虧損2億港元（約2556萬美元），現終於迎來復辦曙光。麥偉彬指，賽事將於11月4日至6日舉行，期間能夠為香港招待環球及內地金融機構的最層人員，消息令人振奮。他提到，香港七欖在香港體育版圖上已扎根超過45年，也被廣泛認為是世界首屈一指的商務招待活動之一，每年為香港創造就業機會，也帶來數億元收入。

陳茂波表示，預算案增加撥款予投資推廣署及旅發局，以加強海外推廣，希望疫情後吸引更多人來港。

據報導，香港「七欖」為期三天，往年吸引世界各地欖球隊赴港參賽，欖球迷也會專程赴港觀看賽事，是全球七欖賽事中規模最大、時間最長。

香港 疫情 投資

上一則

香港研究：逾4成染疫者 1年後仍疲勞乏力

下一則

神州航天員「天宮」開講 分享航天生活「皮膚好、有淚不能流」

延伸閱讀

香港研究：逾4成新冠患者痊癒1年後 體能仍未恢復

香港研究：逾4成新冠患者痊癒1年後 體能仍未恢復
花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感

花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感
港大：第6波必來 推算再添220萬人染疫 恐增1500死

港大：第6波必來 推算再添220萬人染疫 恐增1500死
香港武術教練被拘 遭指地下港獨「黑武士軍團」成員

香港武術教練被拘 遭指地下港獨「黑武士軍團」成員

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高