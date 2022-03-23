香港武術教練被拘 遭指地下港獨「黑武士軍團」成員
香港警察國安處拘捕一名武術男教練及其女助理，指控男教練有外國背景及是地下港獨武力組織「黑武士軍團」的成員，「具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛」，兩人昨日共涉5罪提堂，保釋被拒須還押；警方徵詢律政司，考慮加控港區國安法相關罪行。在教練指導下參與習武者也將被調查，並調查男教練背後是否有外國勢力。
來源：香港電台視像新聞臉書專頁
警方國安處20日派出臥底採取行動，拘捕59歲的武術男教練黃德強、61歲的女助理張文芝。國安處高級警司李桂華說，男疑犯有外國背景，是地下港獨武力組織「黑武士軍團」的成員，並搜獲大量武器，部分懷疑曾於2019年使用。前年至今曾在網上發文煽動以武力對抗政權，又邀請網民習武，計畫成立「殺鬼隊訓練班」，又曾悼念七一刺警案疑犯及抹黑港府防疫措施，包括呼籲市民不要打疫苗。
黃德強被控作出具煽動意圖的作為、有意圖而管有攻擊性武器等三項罪名；張文芝則被控有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械共兩項罪名。
這起案件22日在香港西九龍裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方申請押後案件至5月19日，以待警方檢驗證物，包括兩被告的電話及測試涉案中弓弩的拉力。兩人保釋被拒，其中男教練保留八天保釋覆核。
黃德強被另控以一項有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械罪。控罪指稱他於今年3月20日，在大圍金獅花園一單位內管有三把劍、三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；以及同日同地管有槍械，即兩支弩，而他沒有持有槍械的管有權牌照。
另一被告張文芝報稱無業，被控各一項有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械罪。控罪指稱她於今年3月20日在馬鞍山新港城一單位，管有三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；以及同日同單位管有槍械，即五支弩，而她沒有持有槍械的管有權牌照。
港方國安處稱，會調查報名參與練武的人士，有無參與違法行為，又指疑犯的行為已經遠遠超出煽動階段，會考慮檢控國安法相關罪行。
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