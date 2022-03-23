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香港武術教練被拘 遭指地下港獨「黑武士軍團」成員

香港特派員李春／香港23日電
警方行動中搜獲大量武器，部分懷疑曾於2019年使用。（Getty Images）
警方行動中搜獲大量武器，部分懷疑曾於2019年使用。（Getty Images）

香港警察國安處拘捕一名武術男教練及其女助理，指控男教練有外國背景及是地下港獨武力組織「黑武士軍團」的成員，「具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛」，兩人昨日共涉5罪提堂，保釋被拒須還押；警方徵詢律政司，考慮加控港區國安法相關罪行。在教練指導下參與習武者也將被調查，並調查男教練背後是否有外國勢力。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

警方國安處20日派出臥底採取行動，拘捕59歲的武術男教練黃德強、61歲的女助理張文芝。國安處高級警司李桂華說，男疑犯有外國背景，是地下港獨武力組織「黑武士軍團」的成員，並搜獲大量武器，部分懷疑曾於2019年使用。前年至今曾在網上發文煽動以武力對抗政權，又邀請網民習武，計畫成立「殺鬼隊訓練班」，又曾悼念七一刺警案疑犯及抹黑港府防疫措施，包括呼籲市民不要打疫苗

黃德強被控作出具煽動意圖的作為、有意圖而管有攻擊性武器等三項罪名；張文芝則被控有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械共兩項罪名。

這起案件22日在香港西九龍裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方申請押後案件至5月19日，以待警方檢驗證物，包括兩被告的電話及測試涉案中弓弩的拉力。兩人保釋被拒，其中男教練保留八天保釋覆核。

黃德強被另控以一項有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械罪。控罪指稱他於今年3月20日，在大圍金獅花園一單位內管有三把劍、三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；以及同日同地管有槍械，即兩支弩，而他沒有持有槍械的管有權牌照。

警方國安處行動中檢獲外幣及一些與反修例事件有關的海報及宣傳品（右側）。（Gett...
警方國安處行動中檢獲外幣及一些與反修例事件有關的海報及宣傳品（右側）。（Getty Images）

另一被告張文芝報稱無業，被控各一項有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械罪。控罪指稱她於今年3月20日在馬鞍山新港城一單位，管有三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；以及同日同單位管有槍械，即五支弩，而她沒有持有槍械的管有權牌照。

港方國安處稱，會調查報名參與練武的人士，有無參與違法行為，又指疑犯的行為已經遠遠超出煽動階段，會考慮檢控國安法相關罪行。

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